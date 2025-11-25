BARCLAYS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide angesichts eines von Exxon Mobil auf Halde gelegten Wasserstoffprojekts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Für Air Liquide als Projektbeteiligter bringe diese Entwicklung zwar einen kurzfristigen Nachteil mit sich, der aber nichts am langfristigen Anlageansatz für den Gasekonzern verändere, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 10:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 10:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 164,4EUR auf Tradegate (25. November 2025, 15:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Gaurav Jain

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



