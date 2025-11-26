Explodiert der Kupferpreis? Die neue Prognose überrascht

In diesem Jahr hätten Versorgungsstörungen die Preise geprägt. Produktionsprobleme in der Grasberg-Mine von Freeport-McMoRan in Indonesien, eine verzögerte Erholung des chilenischen Bergbaus und wiederkehrende Proteste in Peru hätten das Angebot spürbar belastet.

Die Rohstoffstrategen Wayne Gordon und Dominic Schnider von der UBS bestätigen ihren positiven Ausblick für Kupfer. Sie verweisen auf ein knappes Angebot, eine wachsende Nachfrage durch Elektrifizierung und erneuerbare Energien sowie die zentrale Rolle des Metalls für die globale Infrastruktur.

Die Experten erwarten, dass die Risiken auf der Angebotsseite mindestens bis in das Jahr 2026 anhalten werden. Eine Erholung der Produktion dürfte maßgeblich von den Minen Grasberg und Kamoa-Kakula von Ivanhoe abhängen. Zudem beeinträchtige der Rückgang der Erzgehalte die Leistung der chilenischen Mine Collahuasi weiter. Peru zeige hingegen leichte Stabilisierungstendenzen, denn die Produktion sei zwischen Januar und August um 2,7 Prozent gestiegen.

Die Verarbeitung sei ein weiterer Hinweis auf Knappheit. In China verharrten die Verarbeitungsgebühren für Kupferkonzentrat bei rund minus 40 US-Dollar pro Tonne. Das spreche für einen angespannten Markt. Die UBS senkt deshalb die Prognose für das Wachstum der raffinierten Kupferproduktion auf 1,2 Prozent in diesem Jahr und auf 2,2 Prozent für das kommende Jahr. Das Wachstum werde überwiegend aus China und der Demokratischen Republik Kongo (DRK) kommen. In der DRK bleibe jedoch der verlässliche Zugang zu Strom ein zentrales Problem für bestehende und neue Projekte.

Auf der Nachfrageseite zeigten die globalen Einkaufsmanagerindizes eine moderate Expansion im verarbeitenden Gewerbe. China bleibe der entscheidende Treiber der weltweiten Kupfernachfrage. Wichtige Konsumbereiche wie Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieanlagen und Haushaltsgeräte untermauerten diesen Trend. Kurzfristig gebe es zwar Schwächesignale aus China, aber die Investitionen in das Stromnetz sollten stabil bleiben.

Die Nachfrage aus Europa und den USA bleibe dagegen gedämpft. Hohe Preise und Unsicherheiten im Welthandel belasteten insbesondere die Branchen Automobil, Fertigung und Bau. Deutsche Infrastrukturpläne stellten jedoch ein wichtiges kurzfristiges Aufwärtspotenzial dar. In den USA dürfte der Verbrauch allmählich wieder anziehen.

Die Schweizer Bank betont, dass Kupfer für die Weltwirtschaft unverzichtbar sei. Die globale Elektrifizierung und der steigende Bedarf von Rechenzentren dürften die Nachfrage langfristig antreiben. Die Strategen erhöhen daher ihre Schätzungen für den weltweiten Verbrauch und rechnen für 2025 und 2026 jeweils mit einem Plus von 2,8 Prozent.

Gleichzeitig verweisen sie auf Risiken. Höhere Preise könnten die Nachfrage bremsen, und veränderte Handelsströme – etwa geringere US-Importe – könnten die Lagerbestände außerhalb der USA wieder erhöhen. Handelskonflikte und Substitutionsdruck blieben zusätzliche Unsicherheiten.

Die jüngsten Angebot-Nachfrage-Schätzungen deuten nun auf ein Marktdefizit von 230.000 Tonnen im Jahr 2025 und 407.000 Tonnen im Jahr 2026 hin. Das spreche für eine weiterhin angespannte Lage und steigende Preise. Die UBS erwartet, dass die Notierungen im kommenden Jahr auf 12.500 bis 13.000 US-Dollar pro Tonne klettern. Preisrückgänge dürften deshalb nur moderat und kurzlebig ausfallen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



