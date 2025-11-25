Faber-Castell richtet deutsche Standorte neu aus (FOTO)
Stein (ots) - Deutschland soll Kompetenz- und Innovationszentrum für Produkte im
Premiumsegment werden/ Teilverlagerung von kleineren Produktionseinheiten nach
Lateinamerika / Möglicher Wegfall von ca. 130 Arbeitsplätzen durch geplante
Effizienzmaßnahmen
In einer Infoveranstaltung für Mitarbeitende der Standorte Stein, Geroldsgrün
und des Logistikzentrums am Nürnberger Hafen wurden Pläne des Vorstands für die
Neuausrichtung der deutschen Werke bekanntgegeben. Das Maßnahmenpaket basiert
auf der 2022 eingeführten globalen Unternehmensstrategie "ONE Faber-Castell",
die das Familienunternehmen mit Wachstumsinitiativen und Effizienzverbesserungen
durch Synergieeffekte in der Gruppe zukunftsfähig aufstellen soll. Ziel ist es,
in Deutschland durch die Konzentration auf innovative Produkte im hochwertigen
Ausstattungs- und Qualitätssegment wettbewerbsfähig und damit profitabel zu
bleiben.
Premiumsegment werden/ Teilverlagerung von kleineren Produktionseinheiten nach
Lateinamerika / Möglicher Wegfall von ca. 130 Arbeitsplätzen durch geplante
Effizienzmaßnahmen
In einer Infoveranstaltung für Mitarbeitende der Standorte Stein, Geroldsgrün
und des Logistikzentrums am Nürnberger Hafen wurden Pläne des Vorstands für die
Neuausrichtung der deutschen Werke bekanntgegeben. Das Maßnahmenpaket basiert
auf der 2022 eingeführten globalen Unternehmensstrategie "ONE Faber-Castell",
die das Familienunternehmen mit Wachstumsinitiativen und Effizienzverbesserungen
durch Synergieeffekte in der Gruppe zukunftsfähig aufstellen soll. Ziel ist es,
in Deutschland durch die Konzentration auf innovative Produkte im hochwertigen
Ausstattungs- und Qualitätssegment wettbewerbsfähig und damit profitabel zu
bleiben.
Fokus auf High-End Produkte und neue Technologien
In Deutschland verfügt Faber-Castell über langjährige Expertise und exzellentes
Fertigungs-Knowhow, insbesondere bei besonders hochwertigen Produkten. Genau
diese Stärken will das Unternehmen ausbauen und sich auf die hochqualifizierte
Fertigung fokussieren. Parallel werden in den Geschäftsfeldern "Schreiben +
Zeichnen" sowie "Cosmetics" kleinere Fertigungslinien und solche mit geringer
Auslastung vom Stammsitz Stein bei Nürnberg sowie vom oberfränkischen
Geroldsgrün nach Brasilien und Peru verlagert. Die freigewordenen Flächen an den
deutschen Standorten sollen für die Erweiterungen der High-End Linien mit
Alleinstellungsmerkmalen und Produktneuheiten genutzt werden. Auch die
Technologie- und Innovationsführerschaft sollen Schwerpunkte des
Kompetenzzentrums Deutschland werden.
Vorteile des Fertigungsnetzwerks in einem intensiven Wettbewerbsumfeld nutzen
"Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesen Maßnahmen die richtigen Weichen
stellen für einen starken und zukunftsfähigen Produktionsstandort Deutschland"
so der Vorstandsvorsitzende Stefan Leitz. Das Unternehmen hatte vor kurzem
bekanntgegeben, aufgrund der zunehmenden Herausforderungen durch globalen
Wettbewerb, US-Zölle, Konsumzurückhaltung und die Veränderungen in der
Handelslandschaft, seine Strategie "One Faber-Castell" beschleunigt umsetzen zu
wollen. "Wir haben den Vorteil eines weltweiten Fertigungsnetzwerks sowie einer
globalen, starken Markenpräsenz. Diese Synergien müssen wir in Zukunft noch
besser ausspielen, um effizienter am Markt agieren zu können, Innovationen
schneller und agiler umzusetzen und unsere Profitabilität weiterhin
sicherzustellen."
Neben der Neuausrichtung der Produktion in Deutschland sollen die
Kostenstrukturen im administrativen Bereich verbessert werden. "Wir werden auch
hier unsere Fixkosten weiter senken. Dadurch steigern wir die Geschwindigkeit
von Entscheidungen, vereinfachen Prozesse und erweitern Verantwortungsbereiche",
so der Vorstandsvorsitzende Stefan Leitz. Durch die Veränderungen in den
Produktionsbereichen 'Schreiben + Zeichnen', 'Cosmetics' sowie in der Verwaltung
könnten nach aktuellen Berechnungen etwa 130 Arbeitsplätze wegfallen.
Sozialverträgliche Lösungen angestrebt
Man sei derzeit in konstruktiven Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretungen, um
faire Lösungen für alle betroffenen Mitarbeitenden zu finden. "Wir sind uns der
Bedeutung dieser Veränderungen bewusst und werden den Prozess sozialverträglich
gestalten", erklärte Leitz. "Betriebsbedingte Kündigungen sollen bestmöglich
vermieden und Maßnahmen wie Altersteilzeit-/Ruhestandsregelungen und natürliche
Fluktuation genutzt werden. Unser Ziel ist es, die Neuausrichtung bis Ende des
Geschäftsjahres 2026/27[1] vollendet zu haben."
[1] GJ-Abschluss: 31. März 2027
Mehr Hintergrundgeschichten? Besuchen Sie unser Online-Magazin auf unserer
Website: http://www.faber-castell.de/corporate/magazin
Pressekontakt:
Faber-Castell AG
Presseabteilung
mailto:press-office@faber-castell.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43147/6166057
OTS: Faber-Castell
In Deutschland verfügt Faber-Castell über langjährige Expertise und exzellentes
Fertigungs-Knowhow, insbesondere bei besonders hochwertigen Produkten. Genau
diese Stärken will das Unternehmen ausbauen und sich auf die hochqualifizierte
Fertigung fokussieren. Parallel werden in den Geschäftsfeldern "Schreiben +
Zeichnen" sowie "Cosmetics" kleinere Fertigungslinien und solche mit geringer
Auslastung vom Stammsitz Stein bei Nürnberg sowie vom oberfränkischen
Geroldsgrün nach Brasilien und Peru verlagert. Die freigewordenen Flächen an den
deutschen Standorten sollen für die Erweiterungen der High-End Linien mit
Alleinstellungsmerkmalen und Produktneuheiten genutzt werden. Auch die
Technologie- und Innovationsführerschaft sollen Schwerpunkte des
Kompetenzzentrums Deutschland werden.
Vorteile des Fertigungsnetzwerks in einem intensiven Wettbewerbsumfeld nutzen
"Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesen Maßnahmen die richtigen Weichen
stellen für einen starken und zukunftsfähigen Produktionsstandort Deutschland"
so der Vorstandsvorsitzende Stefan Leitz. Das Unternehmen hatte vor kurzem
bekanntgegeben, aufgrund der zunehmenden Herausforderungen durch globalen
Wettbewerb, US-Zölle, Konsumzurückhaltung und die Veränderungen in der
Handelslandschaft, seine Strategie "One Faber-Castell" beschleunigt umsetzen zu
wollen. "Wir haben den Vorteil eines weltweiten Fertigungsnetzwerks sowie einer
globalen, starken Markenpräsenz. Diese Synergien müssen wir in Zukunft noch
besser ausspielen, um effizienter am Markt agieren zu können, Innovationen
schneller und agiler umzusetzen und unsere Profitabilität weiterhin
sicherzustellen."
Neben der Neuausrichtung der Produktion in Deutschland sollen die
Kostenstrukturen im administrativen Bereich verbessert werden. "Wir werden auch
hier unsere Fixkosten weiter senken. Dadurch steigern wir die Geschwindigkeit
von Entscheidungen, vereinfachen Prozesse und erweitern Verantwortungsbereiche",
so der Vorstandsvorsitzende Stefan Leitz. Durch die Veränderungen in den
Produktionsbereichen 'Schreiben + Zeichnen', 'Cosmetics' sowie in der Verwaltung
könnten nach aktuellen Berechnungen etwa 130 Arbeitsplätze wegfallen.
Sozialverträgliche Lösungen angestrebt
Man sei derzeit in konstruktiven Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretungen, um
faire Lösungen für alle betroffenen Mitarbeitenden zu finden. "Wir sind uns der
Bedeutung dieser Veränderungen bewusst und werden den Prozess sozialverträglich
gestalten", erklärte Leitz. "Betriebsbedingte Kündigungen sollen bestmöglich
vermieden und Maßnahmen wie Altersteilzeit-/Ruhestandsregelungen und natürliche
Fluktuation genutzt werden. Unser Ziel ist es, die Neuausrichtung bis Ende des
Geschäftsjahres 2026/27[1] vollendet zu haben."
[1] GJ-Abschluss: 31. März 2027
Mehr Hintergrundgeschichten? Besuchen Sie unser Online-Magazin auf unserer
Website: http://www.faber-castell.de/corporate/magazin
Pressekontakt:
Faber-Castell AG
Presseabteilung
mailto:press-office@faber-castell.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43147/6166057
OTS: Faber-Castell
Autor folgen