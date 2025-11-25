Faber-Castell richtet deutsche Standorte neu aus (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Stein (ots) - Deutschland soll Kompetenz- und Innovationszentrum für Produkte im
    Premiumsegment werden/ Teilverlagerung von kleineren Produktionseinheiten nach
    Lateinamerika / Möglicher Wegfall von ca. 130 Arbeitsplätzen durch geplante
    Effizienzmaßnahmen

    In einer Infoveranstaltung für Mitarbeitende der Standorte Stein, Geroldsgrün
    und des Logistikzentrums am Nürnberger Hafen wurden Pläne des Vorstands für die
    Neuausrichtung der deutschen Werke bekanntgegeben. Das Maßnahmenpaket basiert
    auf der 2022 eingeführten globalen Unternehmensstrategie "ONE Faber-Castell",
    die das Familienunternehmen mit Wachstumsinitiativen und Effizienzverbesserungen
    durch Synergieeffekte in der Gruppe zukunftsfähig aufstellen soll. Ziel ist es,
    in Deutschland durch die Konzentration auf innovative Produkte im hochwertigen
    Ausstattungs- und Qualitätssegment wettbewerbsfähig und damit profitabel zu
    bleiben.

    Fokus auf High-End Produkte und neue Technologien

    In Deutschland verfügt Faber-Castell über langjährige Expertise und exzellentes
    Fertigungs-Knowhow, insbesondere bei besonders hochwertigen Produkten. Genau
    diese Stärken will das Unternehmen ausbauen und sich auf die hochqualifizierte
    Fertigung fokussieren. Parallel werden in den Geschäftsfeldern "Schreiben +
    Zeichnen" sowie "Cosmetics" kleinere Fertigungslinien und solche mit geringer
    Auslastung vom Stammsitz Stein bei Nürnberg sowie vom oberfränkischen
    Geroldsgrün nach Brasilien und Peru verlagert. Die freigewordenen Flächen an den
    deutschen Standorten sollen für die Erweiterungen der High-End Linien mit
    Alleinstellungsmerkmalen und Produktneuheiten genutzt werden. Auch die
    Technologie- und Innovationsführerschaft sollen Schwerpunkte des
    Kompetenzzentrums Deutschland werden.

    Vorteile des Fertigungsnetzwerks in einem intensiven Wettbewerbsumfeld nutzen

    "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesen Maßnahmen die richtigen Weichen
    stellen für einen starken und zukunftsfähigen Produktionsstandort Deutschland"
    so der Vorstandsvorsitzende Stefan Leitz. Das Unternehmen hatte vor kurzem
    bekanntgegeben, aufgrund der zunehmenden Herausforderungen durch globalen
    Wettbewerb, US-Zölle, Konsumzurückhaltung und die Veränderungen in der
    Handelslandschaft, seine Strategie "One Faber-Castell" beschleunigt umsetzen zu
    wollen. "Wir haben den Vorteil eines weltweiten Fertigungsnetzwerks sowie einer
    globalen, starken Markenpräsenz. Diese Synergien müssen wir in Zukunft noch
    besser ausspielen, um effizienter am Markt agieren zu können, Innovationen
    schneller und agiler umzusetzen und unsere Profitabilität weiterhin
    sicherzustellen."

    Neben der Neuausrichtung der Produktion in Deutschland sollen die
    Kostenstrukturen im administrativen Bereich verbessert werden. "Wir werden auch
    hier unsere Fixkosten weiter senken. Dadurch steigern wir die Geschwindigkeit
    von Entscheidungen, vereinfachen Prozesse und erweitern Verantwortungsbereiche",
    so der Vorstandsvorsitzende Stefan Leitz. Durch die Veränderungen in den
    Produktionsbereichen 'Schreiben + Zeichnen', 'Cosmetics' sowie in der Verwaltung
    könnten nach aktuellen Berechnungen etwa 130 Arbeitsplätze wegfallen.

    Sozialverträgliche Lösungen angestrebt

    Man sei derzeit in konstruktiven Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretungen, um
    faire Lösungen für alle betroffenen Mitarbeitenden zu finden. "Wir sind uns der
    Bedeutung dieser Veränderungen bewusst und werden den Prozess sozialverträglich
    gestalten", erklärte Leitz. "Betriebsbedingte Kündigungen sollen bestmöglich
    vermieden und Maßnahmen wie Altersteilzeit-/Ruhestandsregelungen und natürliche
    Fluktuation genutzt werden. Unser Ziel ist es, die Neuausrichtung bis Ende des
    Geschäftsjahres 2026/27[1] vollendet zu haben."

    [1] GJ-Abschluss: 31. März 2027

