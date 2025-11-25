Appian KI revolutioniert klinische Workflows für öffentliche Gesundheitsbehörden

BERLIN, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), ein führender Anbieter für KI-gestützte Prozessautomatisierung, hat bekanntgegeben, dass die gemeinsam mit der Ignyte Group auf der Appian-Plattform entwickelten Lösung „Bring AI to Work(flow)" die globale HL7 AI Challenge gewonnen und die Auszeichnung „Pioneer in Healthcare Innovation" erhalten hat. Dieser weltweite Wettbewerb würdigt herausragende Leistungen bei der Förderung der Interoperabilität von Gesundheitsdaten und ethischer KI.

Die prämierte Lösung zeigt, wie Appians Fähigkeiten in Prozessautomatisierung und Data Fabric in Verbindung mit offenen Standards wie HL7 FHIR verschiedene Formen von KI sicher und effizient direkt in Patienten-, klinische und operative Workflows einbettet. Das Ergebnis: eine schnellere, intelligentere, kostengünstigere und besser koordinierte Gesundheitsversorgung.

Gesundheitswesen mit standardbasierter KI transformieren

Bring AI to Work(flow) vernetzt Daten, orchestriert komplexe Prozesse und integriert KI, um die Gesundheitsversorgung von reaktiv zu proaktiv zu entwickeln. Zu den wichtigsten Innovationen zählen: