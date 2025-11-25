    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAppian Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Appian Registered (A)
    Appian KI revolutioniert klinische Workflows für öffentliche Gesundheitsbehörden

     Appian und Ignyte Group gewinnen globale HL7 AI Challenge für ethische, proaktive Gesundheitsinnovation

    BERLIN, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), ein führender Anbieter für KI-gestützte Prozessautomatisierung, hat bekanntgegeben, dass die gemeinsam mit der Ignyte Group auf der Appian-Plattform entwickelten Lösung „Bring AI to Work(flow)" die globale HL7 AI Challenge gewonnen und die Auszeichnung „Pioneer in Healthcare Innovation" erhalten hat. Dieser weltweite Wettbewerb würdigt herausragende Leistungen bei der Förderung der Interoperabilität von Gesundheitsdaten und ethischer KI.

    Government health organizations worldwide partner with Appian to strengthen public health resilience through data-driven modernization.

    Die prämierte Lösung zeigt, wie Appians Fähigkeiten in Prozessautomatisierung und Data Fabric in Verbindung mit offenen Standards wie HL7 FHIR verschiedene Formen von KI sicher und effizient direkt in Patienten-, klinische und operative Workflows einbettet. Das Ergebnis: eine schnellere, intelligentere, kostengünstigere und besser koordinierte Gesundheitsversorgung.

    Gesundheitswesen mit standardbasierter KI transformieren

    Bring AI to Work(flow) vernetzt Daten, orchestriert komplexe Prozesse und integriert KI, um die Gesundheitsversorgung von reaktiv zu proaktiv zu entwickeln. Zu den wichtigsten Innovationen zählen:

    • KI-unterstützte Datenabgleichung: Fragmentierte elektronische Gesundheitsakten (EHRs) werden auf Basis der HL7 FHIR-Standards automatisch vereinheitlicht, etwa für Patientenidentität, aktuelle Medikation, Adressen und weitere Elemente von Versorgungsplänen.
    • Plug-and-Play-Risikovorsorge mit Predictive Analytics: Um die Vorteile von Machine Learning zu nutzen, benötigen Gesundheitsorganisationen die Möglichkeit, ein sich wandelndes Ökosystem zugelassener Tools nahtlos in klinische Workflows einzubinden.
    • Generative KI für Patienteneinbindung: Ein sicherer, konversationeller Assistent für Patientinnen/Patienten und Behandelnde beantwortet rund um die Uhr Fragen; Aktualisierungen werden über konforme FHIR-APIs zurück in die EHRs geschrieben.
    • KI-gestützte Prozessoptimierung: Ein einheitlicher Arbeitsbereich verschafft Führungskräften Echtzeittransparenz und -steuerung über sämtliche Vorgänge der Organisation – ob automatisiert oder menschlich ausgeführt. Das schafft Mehrwert durch schnellere, datenbasierte Entscheidungen, optimierte Abläufe, höhere Produktivität und proaktive Beseitigung von Engpässen.
