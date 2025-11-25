Börsen Start Update
Börsenstart USA - 25.11. - US Tech 100 schwach -0,56 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.586,79 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.
Top-Werte: Merck & Co +2,00 %, Unitedhealth Group +1,97 %, Nike (B) +1,32 %, Amgen +0,94 %, McDonald's +0,93 %
Flop-Werte: NVIDIA -5,64 %, Caterpillar -2,10 %, IBM -1,66 %, Microsoft -1,55 %, Chevron Corporation -0,75 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.741,31 PKT und fällt um -0,56 %.
Top-Werte: Lululemon Athletica +3,16 %, Biogen +2,12 %, Meta Platforms (A) +1,90 %, Charter Communications Registered (A) +1,64 %, AstraZeneca +1,58 %
Flop-Werte: Advanced Micro Devices -8,60 %, NVIDIA -5,64 %, Arm Holdings -4,37 %, Analog Devices -3,32 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,10 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.702,10 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Best Buy +4,07 %, Albemarle +3,59 %, MGM Resorts +3,53 %, Agilent Technologies +3,17 %, Lululemon Athletica +3,16 %
Flop-Werte: Advanced Micro Devices -8,60 %, NVIDIA -5,64 %, Keysight Technologies -5,33 %, Super Micro Computer -5,27 %, Oracle -4,87 %
