DAX, Symbotic Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Horst Galuschka - picture alliance/dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Symbotic Registered (A)
|+39,62 %
|Maschinenbau
|🥈
|Kohl's
|+33,91 %
|Einzelhandel
|🥉
|DroneShield
|+21,73 %
|Sonstige Technologie
|🟥
|Eutelsat Communications
|-11,23 %
|Telekommunikation
|🟥
|Semtech
|-12,76 %
|Halbleiter
|🟥
|Scanfil
|-47,81 %
|Elektrogeräte
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥈
|Highland Critical Minerals
|Rohstoffe
|🥉
|Grande Portage Resources
|Rohstoffe
|Oklo Registered (A)
|Versorger
|Advanced Micro Devices
|Halbleiter
|ABO Energy
|Erneuerbare Energien
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|230
|-
|🥈
|InnoCan Pharma Corporation
|95
|Pharmaindustrie
|🥉
|Rheinmetall
|92
|Maschinenbau
|Newron Pharmaceuticals
|87
|Pharmaindustrie
|Tesla
|72
|Fahrzeugindustrie
|Almonty Industries
|67
|Rohstoffe
