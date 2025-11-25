    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    Evotec Aktie legt weiter zu - 25.11.2025

    Am 25.11.2025 ist die Evotec Aktie, bisher, um +4,04 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

    Evotec Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.11.2025

    Die Evotec Aktie notiert aktuell bei 5,4790 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,04 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2130  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Evotec Aktie. Nach einem Plus von +0,61 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 5,4790, mit einem Plus von +4,04 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Evotec in den letzten drei Monaten Verluste von -14,26 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Evotec auf -35,86 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,90 % geändert.

    Evotec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,51 %
    1 Monat -24,66 %
    3 Monate -14,26 %
    1 Jahr -38,16 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Evotec Aktie, insbesondere die Erwartungen an zukünftige Ergebnisse und die Reaktion des Marktes darauf. Die Erhöhung der Stimmrechtsanteile von JPMorgan Chase wird als positives Signal gewertet, jedoch herrscht Skepsis, da handfeste Ergebnisse gefordert werden, um das Vertrauen in die Unternehmensführung zurückzugewinnen. Der CEO steht unter Druck, positive Resultate zu liefern, um das Sentiment zu verbessern.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 971,66 Mio.EUR € wert.

    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    +3,84 %
    +3,11 %
    -24,03 %
    -13,83 %
    -37,78 %
    -69,67 %
    -78,95 %
    +30,43 %
    -63,18 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480



