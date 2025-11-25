    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Zweiter Audi-Strafprozess startet im Februar

    Für Sie zusammengefasst
    • Zweiter Strafprozess gegen Audi-Mitarbeiter startet im Februar.
    • Vier Ex-Mitarbeiter, darunter zwei Vorstände, angeklagt.
    • 50 Verhandlungstage angesetzt, Urteil des ersten Prozesses offen.
    WDH - Zweiter Audi-Strafprozess startet im Februar
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    (Fehlender Buchstabe im ersten Satz ergänzt)

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Februar beginnt der zweite Strafprozess zum Dieselskandal der VW-Tochter Audi. Dann sollen sich vier ehemalige Mitarbeiter, darunter zwei frühere Vorstände, vor dem Landgericht München II verantworten. Ihnen wird unter anderem Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vorgeworfen.

    Das Verfahren könnte - wie bereits der erste Audi-Prozess - lange dauern. Beginnend mit dem 2. Februar sind bereits 50 Verhandlungstage angesetzt. Vorsitzender Richter wird Andreas Bayer sein.

    Der erste Audi-Prozess hatte sich über mehr als 170 Tage gezogen. Am Ende wurden die dort angeklagten ehemaligen Audi-Mitarbeiter - darunter Ex-Chef Rupert Stadler - zu Bewährungsstrafen verurteilt. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig./ruc/DP/stw

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
