CLIMAID und RYSTA bündeln ihre Kräfte für energetisches Gebäudemanagement in Dänemark und Deutschland
Kopenhagen / Berlin (ots) - Das dänische Unternehmen Climaid ApS expandiert
durch die Übernahme der deutschen Rysta GmbH in den milliardenschweren deutschen
Markt für Raumklimalösungen. Rysta-Gründerin Julia Gebert leitet in Zukunft das
Wachstum im deutschen Markt.
Durch die Fusion kombinieren die Firmen Technologien und Marktzugang. Das
Ergebnis ist ein vereinheitlichtes Produktportfolio, das den gesamten
Lebenszyklus von Wohn-, Büro- und öffentlichen Gebäuden abdeckt.
Climaids Lösungen ermöglichen ein gesünderes und nachhaltigeres Innenklima,
basierend auf Echtzeitdaten und Analysen der KI-Algorithmen. Dies führt zu
Einsparungen bei Betrieb und Wartung. Das System senkt den Energieverbrauch,
prognostiziert Schimmelrisiken und minimiert Schäden durch Feuchtigkeit und
Leckagen. Präzise und benutzerfreundliche Berichte für Nutzer, Betreiber,
Verwalter und Eigentümer helfen beim Energiemanagement und der
Nachhaltigkeitsdokumentation.
"Durch Auswertungen der Bestandsdaten und technischem Wissen über das Gebäude
können wir das Einsparpotenzial präzise berechnen und Schäden vorbeugen. Mit
Rysta können wir diese Kompetenz fortan um den deutschen Markt erweitern. Rysta
bringt Erfahrungen im Bereich Büros und öffentliche Gebäude ein, während Climaid
tiefgreifende Einblicke in den Wohnungssektor hat.", erklärt Climaid CEO Kenneth
Jakobsen .
CTO Søren Andersen ergänzt: "Wir nutzen unsere Raumklimadaten auch für die
Steuerung von Energiesystemen, beispielsweise Fernwärmeanlagen von Danfoss. Das
bedeutet direkte Einsparungen bei Heizung und Wartung und eine schnelle
Amortisationszeit."
"Durch den Zusammenschluss können wir ein umfassenderes Produktportfolio
anbieten, was in einer Zeit, in der Energieeffizienz, Komfort und
Wirtschaftlichkeit untrennbar sind, entscheidend ist.", sagt Julia Gebert, ehem.
CEO von Rysta und jetzt für Climaid in Deutschland verantwortlich .
Über CLIMAID: Climaid bietet IoT-SaaS-Lösungen zur Überwachung und Steuerung des
Innenraumklimas in Gebäuden für Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen und private
Immobilieneigentümer. https://climaid.dk/de/
Über Rysta: 2016 von Sven Eliasson, Julia Gebert und Moritz Gruber gegründet,
bietet Rysta IoT-Raumklima-Gebäudemonitoring und -steuerung mit Fokus auf
Energieverbrauch für öffentliche und private Kunden an.
Pressekontakt:
Julia Gebert
mailto:j.gebert@climaid.dk
Mobil: 0175-5786831
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158375/6166100
OTS: Rysta GmbH
