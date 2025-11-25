    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    CLIMAID und RYSTA bündeln ihre Kräfte für energetisches Gebäudemanagement in Dänemark und Deutschland

    Kopenhagen / Berlin (ots) - Das dänische Unternehmen Climaid ApS expandiert
    durch die Übernahme der deutschen Rysta GmbH in den milliardenschweren deutschen
    Markt für Raumklimalösungen. Rysta-Gründerin Julia Gebert leitet in Zukunft das
    Wachstum im deutschen Markt.

    Durch die Fusion kombinieren die Firmen Technologien und Marktzugang. Das
    Ergebnis ist ein vereinheitlichtes Produktportfolio, das den gesamten
    Lebenszyklus von Wohn-, Büro- und öffentlichen Gebäuden abdeckt.

    Climaids Lösungen ermöglichen ein gesünderes und nachhaltigeres Innenklima,
    basierend auf Echtzeitdaten und Analysen der KI-Algorithmen. Dies führt zu
    Einsparungen bei Betrieb und Wartung. Das System senkt den Energieverbrauch,
    prognostiziert Schimmelrisiken und minimiert Schäden durch Feuchtigkeit und
    Leckagen. Präzise und benutzerfreundliche Berichte für Nutzer, Betreiber,
    Verwalter und Eigentümer helfen beim Energiemanagement und der
    Nachhaltigkeitsdokumentation.

    "Durch Auswertungen der Bestandsdaten und technischem Wissen über das Gebäude
    können wir das Einsparpotenzial präzise berechnen und Schäden vorbeugen. Mit
    Rysta können wir diese Kompetenz fortan um den deutschen Markt erweitern. Rysta
    bringt Erfahrungen im Bereich Büros und öffentliche Gebäude ein, während Climaid
    tiefgreifende Einblicke in den Wohnungssektor hat.", erklärt Climaid CEO Kenneth
    Jakobsen .

    CTO Søren Andersen ergänzt: "Wir nutzen unsere Raumklimadaten auch für die
    Steuerung von Energiesystemen, beispielsweise Fernwärmeanlagen von Danfoss. Das
    bedeutet direkte Einsparungen bei Heizung und Wartung und eine schnelle
    Amortisationszeit."

    "Durch den Zusammenschluss können wir ein umfassenderes Produktportfolio
    anbieten, was in einer Zeit, in der Energieeffizienz, Komfort und
    Wirtschaftlichkeit untrennbar sind, entscheidend ist.", sagt Julia Gebert, ehem.
    CEO von Rysta und jetzt für Climaid in Deutschland verantwortlich .

    Über CLIMAID: Climaid bietet IoT-SaaS-Lösungen zur Überwachung und Steuerung des
    Innenraumklimas in Gebäuden für Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen und private
    Immobilieneigentümer. https://climaid.dk/de/

    Über Rysta: 2016 von Sven Eliasson, Julia Gebert und Moritz Gruber gegründet,
    bietet Rysta IoT-Raumklima-Gebäudemonitoring und -steuerung mit Fokus auf
    Energieverbrauch für öffentliche und private Kunden an.

    Pressekontakt:

    Julia Gebert
    mailto:j.gebert@climaid.dk
    Mobil: 0175-5786831

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158375/6166100
    OTS: Rysta GmbH




