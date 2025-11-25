Innova Therapeutics bringt mit der Übernahme von Enci Therapeutics eine neuartige Krebsbehandlung voran

IVT-8086 ist das einzige Krebstherapeutikum, das auf mehrere Zelltypen abzielt, die mit Krebs assoziiert sind, einschließlich des Tumors und mehrerer Komponenten der Tumormikroumgebung, einschließlich Endothelzellen, T-Zellen und tumorassoziierter Makrophagen (TAMs) über einen gemeinsamen Weg.

MT PLEASANT, S.C., 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Innova Therapeutics, ein biopharmazeutisches Unternehmen, hat bekannt gegeben, dass es die Übernahme von Enci Therapeutics abgeschlossen hat. Die Übernahme umfasst das wichtigste Krebstherapieprogramm von Enci Therapeutics, IVT-8086. Die genauen Bedingungen der Vereinbarung und die finanziellen Details der Übernahme zwischen Innova Therapeutics und Enci Therapeutics wurden nicht bekannt gegeben.

IVT-8086 ist der erste humanisierte monoklonale Antikörper (mAb) seiner Klasse, der als Krebstherapeutikum entwickelt wurde und den Secreted Frizzled-Related Protein 2 (SFRP2) Signalweg angreift. SFRP2, das von Tumor- und Endothelzellen sezerniert wird, aktiviert die nicht-kanonische Wnt/Calcium (Ca2+)-Signalkaskade, einen Signalweg, der an der Angiogenese, dem Zellüberleben, dem Zellwachstum und der Zellproliferation, der Zellmigration und -invasion, der Onkogenese und der Metastasierung bei Krebs beteiligt ist. Durch die Blockierung von SFRP2 in präklinischen Modellen löst IVT-8086 mehrere Antitumoreffekte aus, darunter eine starke Verringerung der Tumorlast in primären und metastasierenden Tumoren, eine verringerte Expression von CD38 und PD-1 in tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TILs), eine Hemmung der Angiogenese und eine Erhöhung von Interferon gamma (IFNγ) in tumorassoziierten Makrophagen (TAMs), was zu einer Makrophagen-Repolarisierung und einer anschließenden Erhöhung des M1/M2-Verhältnisses führt.

Der SFRP2-Signalweg ist bei zahlreichen soliden und hämatologischen Tumoren stark ausgeprägt, was IVT-8086 als potenzielle Therapie sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren (ICIs) für mehrere Krebsarten positioniert. Umfassende interne und externe Validierungen bestätigen SFRP2 als kritisches molekulares Ziel, wobei die Expressionswerte stark mit den Behandlungsergebnissen korrelieren. Parallel dazu wird ein diagnostischer Test entwickelt, der als potenzieller Marker für die Krebsfrüherkennung, als Prognoseinstrument zur Beurteilung des therapeutischen Nutzens und als Indikator für das Risiko eines Wiederauftretens von Krebs dienen soll.