ista bringt Energie ins Spiel - Borussia-Park wird zum ista-Borussia-Park (FOTO)

Essen/Mönchengladbach (ots) - Leidenschaft vereint: Ab der Saison 2026/27 trägt

das Stadion im Borussia-Park den Namen ista-Borussia-Park. Dabei ist die

Namenspartnerschaft weit mehr als ein Schriftzug am Stadion. Das Ziel: das

Stadionareal fit für die Zukunft machen - mit smarter Technik, gemeinsamen

Werten und echter Fußballleidenschaft. Die Partnerschaft läuft mindestens bis

zum 30. Juni 2031.



"Wir sind unglaublich stolz, Namenspartner des Stadions von einem der

traditionsreichsten Vereine der Bundesliga zu werden", sagt Hagen Lessing, CEO

von ista. "Borussia und ista passen einfach zusammen - wir teilen Werte wie

Innovationskraft, Verantwortungsbewusstsein und den Mut, Veränderungen zu

gestalten. Diese Partnerschaft ist für uns ein echtes Herzensprojekt." Aus

Respekt vor der Tradition des Vereins bleibt der bekannte und beliebte Name

Borussia-Park erhalten - und wird bewusst ergänzt: ista-Borussia-Park.





Was ista und Borussia konkret vorhaben



ista stattet das gesamte Stadionareal mit smarter Gebäudetechnik aus - und das

bedeutet ganz konkret:



- Digitale Messtechnik, die zeigt, wo und wie Energie verbraucht wird

- Heizungsmonitoring, das hilft, Wärme effizienter zu nutzen

- Energiemanagement-Systeme, die den Überblick behalten und Einsparungen

ermöglichen

- Ladesäulen, die Elektromobilität für Fans und Mitarbeiter:innen unterstützen



Kurz gesagt: ista bringt die Technik, die hilft, Energie zu sparen - und macht

den Borussia-Park zum Vorzeigeprojekt für nachhaltigen Stadionbetrieb. "Beim

ista-Borussia-Park steht nicht nur ista drauf - es ist auch ista drin", sagt

Lessing.



Warum Borussia sich für ista entschieden hat



"Wir freuen uns, in ista einen Partner gefunden zu haben, der dem Borussia-Park

nicht einfach nur einen namentlichen Zusatz gibt, sondern unserem Stadion,

vielen weiteren Gebäuden auf dem Gelände und damit dem gesamten Verein mit

innovativer Gebäudetechnik einen echten Mehrwert bietet", erklärt Borussias

Geschäftsführer (CEO) Dr. Stefan Stegemann. "Wenn wir Nachhaltigkeit

voranbringen wollen, brauchen wir einen vertrauensvollen Partner mit Kompetenzen

und einer langfristigen Perspektive."



"Wir sind überzeugt, in ista den perfekten Partner für eine namensgebende

Partnerschaft gefunden zu haben", so Guido Uhle, Prokurist bei Borussia. "Wir

wollen Transparenz über Energieverbräuche schaffen und echte Einsparungen

realisieren. Nachhaltigkeit ist für uns kein Nebenschauplatz, sondern Teil

unserer Verantwortung."



Von der Tribüne bis zur Technik - ista lebt Fußball



ista ist nicht nur ein Energiedienstleister - sondern auch ein

fußballbegeistertes Unternehmen. Bei dem eigenen internationalen "ista Soccer

Cup" nehmen jährlich weit über 1.000 Mitarbeiter:innen teil und zeigen, wie sehr

Fußball Teil der identitätsstiftenden Unternehmenskultur ist. Die Partnerschaft

mit Borussia ist deshalb nicht nur strategisch, sondern auch emotional

motiviert.



"Wir wollen langfristig an der Seite von Borussia stehen - als Partner, der

nicht nur sichtbar ist, sondern wirkt", so Lessing. "Wir wollen das Thema

Energieeffizienz im Gebäudesektor in die Köpfe der Menschen bringen - und im

Stadion gehen wir damit voran."



