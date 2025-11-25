    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    ista bringt Energie ins Spiel - Borussia-Park wird zum ista-Borussia-Park (FOTO)

    Essen/Mönchengladbach (ots) - Leidenschaft vereint: Ab der Saison 2026/27 trägt
    das Stadion im Borussia-Park den Namen ista-Borussia-Park. Dabei ist die
    Namenspartnerschaft weit mehr als ein Schriftzug am Stadion. Das Ziel: das
    Stadionareal fit für die Zukunft machen - mit smarter Technik, gemeinsamen
    Werten und echter Fußballleidenschaft. Die Partnerschaft läuft mindestens bis
    zum 30. Juni 2031.

    "Wir sind unglaublich stolz, Namenspartner des Stadions von einem der
    traditionsreichsten Vereine der Bundesliga zu werden", sagt Hagen Lessing, CEO
    von ista. "Borussia und ista passen einfach zusammen - wir teilen Werte wie
    Innovationskraft, Verantwortungsbewusstsein und den Mut, Veränderungen zu
    gestalten. Diese Partnerschaft ist für uns ein echtes Herzensprojekt." Aus
    Respekt vor der Tradition des Vereins bleibt der bekannte und beliebte Name
    Borussia-Park erhalten - und wird bewusst ergänzt: ista-Borussia-Park.

    Was ista und Borussia konkret vorhaben

    ista stattet das gesamte Stadionareal mit smarter Gebäudetechnik aus - und das
    bedeutet ganz konkret:

    - Digitale Messtechnik, die zeigt, wo und wie Energie verbraucht wird
    - Heizungsmonitoring, das hilft, Wärme effizienter zu nutzen
    - Energiemanagement-Systeme, die den Überblick behalten und Einsparungen
    ermöglichen
    - Ladesäulen, die Elektromobilität für Fans und Mitarbeiter:innen unterstützen

    Kurz gesagt: ista bringt die Technik, die hilft, Energie zu sparen - und macht
    den Borussia-Park zum Vorzeigeprojekt für nachhaltigen Stadionbetrieb. "Beim
    ista-Borussia-Park steht nicht nur ista drauf - es ist auch ista drin", sagt
    Lessing.

    Warum Borussia sich für ista entschieden hat

    "Wir freuen uns, in ista einen Partner gefunden zu haben, der dem Borussia-Park
    nicht einfach nur einen namentlichen Zusatz gibt, sondern unserem Stadion,
    vielen weiteren Gebäuden auf dem Gelände und damit dem gesamten Verein mit
    innovativer Gebäudetechnik einen echten Mehrwert bietet", erklärt Borussias
    Geschäftsführer (CEO) Dr. Stefan Stegemann. "Wenn wir Nachhaltigkeit
    voranbringen wollen, brauchen wir einen vertrauensvollen Partner mit Kompetenzen
    und einer langfristigen Perspektive."

    "Wir sind überzeugt, in ista den perfekten Partner für eine namensgebende
    Partnerschaft gefunden zu haben", so Guido Uhle, Prokurist bei Borussia. "Wir
    wollen Transparenz über Energieverbräuche schaffen und echte Einsparungen
    realisieren. Nachhaltigkeit ist für uns kein Nebenschauplatz, sondern Teil
    unserer Verantwortung."

    Von der Tribüne bis zur Technik - ista lebt Fußball

    ista ist nicht nur ein Energiedienstleister - sondern auch ein
    fußballbegeistertes Unternehmen. Bei dem eigenen internationalen "ista Soccer
    Cup" nehmen jährlich weit über 1.000 Mitarbeiter:innen teil und zeigen, wie sehr
    Fußball Teil der identitätsstiftenden Unternehmenskultur ist. Die Partnerschaft
    mit Borussia ist deshalb nicht nur strategisch, sondern auch emotional
    motiviert.

    "Wir wollen langfristig an der Seite von Borussia stehen - als Partner, der
    nicht nur sichtbar ist, sondern wirkt", so Lessing. "Wir wollen das Thema
    Energieeffizienz im Gebäudesektor in die Köpfe der Menschen bringen - und im
    Stadion gehen wir damit voran."

    Pressekontakt:

    ista SE
    Corporate Communications

    Caren Altpeter
    Telefon: +49 (0) 201 459 3801
    E-Mail: mailto:Caren.Altpeter@ista.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63771/6166133
    OTS: ista SE




