ista bringt Energie ins Spiel - Borussia-Park wird zum ista-Borussia-Park (FOTO)
Essen/Mönchengladbach (ots) - Leidenschaft vereint: Ab der Saison 2026/27 trägt
das Stadion im Borussia-Park den Namen ista-Borussia-Park. Dabei ist die
Namenspartnerschaft weit mehr als ein Schriftzug am Stadion. Das Ziel: das
Stadionareal fit für die Zukunft machen - mit smarter Technik, gemeinsamen
Werten und echter Fußballleidenschaft. Die Partnerschaft läuft mindestens bis
zum 30. Juni 2031.
"Wir sind unglaublich stolz, Namenspartner des Stadions von einem der
traditionsreichsten Vereine der Bundesliga zu werden", sagt Hagen Lessing, CEO
von ista. "Borussia und ista passen einfach zusammen - wir teilen Werte wie
Innovationskraft, Verantwortungsbewusstsein und den Mut, Veränderungen zu
gestalten. Diese Partnerschaft ist für uns ein echtes Herzensprojekt." Aus
Respekt vor der Tradition des Vereins bleibt der bekannte und beliebte Name
Borussia-Park erhalten - und wird bewusst ergänzt: ista-Borussia-Park.
Was ista und Borussia konkret vorhaben
ista stattet das gesamte Stadionareal mit smarter Gebäudetechnik aus - und das
bedeutet ganz konkret:
- Digitale Messtechnik, die zeigt, wo und wie Energie verbraucht wird
- Heizungsmonitoring, das hilft, Wärme effizienter zu nutzen
- Energiemanagement-Systeme, die den Überblick behalten und Einsparungen
ermöglichen
- Ladesäulen, die Elektromobilität für Fans und Mitarbeiter:innen unterstützen
Kurz gesagt: ista bringt die Technik, die hilft, Energie zu sparen - und macht
den Borussia-Park zum Vorzeigeprojekt für nachhaltigen Stadionbetrieb. "Beim
ista-Borussia-Park steht nicht nur ista drauf - es ist auch ista drin", sagt
Lessing.
Warum Borussia sich für ista entschieden hat
"Wir freuen uns, in ista einen Partner gefunden zu haben, der dem Borussia-Park
nicht einfach nur einen namentlichen Zusatz gibt, sondern unserem Stadion,
vielen weiteren Gebäuden auf dem Gelände und damit dem gesamten Verein mit
innovativer Gebäudetechnik einen echten Mehrwert bietet", erklärt Borussias
Geschäftsführer (CEO) Dr. Stefan Stegemann. "Wenn wir Nachhaltigkeit
voranbringen wollen, brauchen wir einen vertrauensvollen Partner mit Kompetenzen
und einer langfristigen Perspektive."
"Wir sind überzeugt, in ista den perfekten Partner für eine namensgebende
Partnerschaft gefunden zu haben", so Guido Uhle, Prokurist bei Borussia. "Wir
wollen Transparenz über Energieverbräuche schaffen und echte Einsparungen
realisieren. Nachhaltigkeit ist für uns kein Nebenschauplatz, sondern Teil
unserer Verantwortung."
Von der Tribüne bis zur Technik - ista lebt Fußball
ista ist nicht nur ein Energiedienstleister - sondern auch ein
fußballbegeistertes Unternehmen. Bei dem eigenen internationalen "ista Soccer
Cup" nehmen jährlich weit über 1.000 Mitarbeiter:innen teil und zeigen, wie sehr
Fußball Teil der identitätsstiftenden Unternehmenskultur ist. Die Partnerschaft
mit Borussia ist deshalb nicht nur strategisch, sondern auch emotional
motiviert.
"Wir wollen langfristig an der Seite von Borussia stehen - als Partner, der
nicht nur sichtbar ist, sondern wirkt", so Lessing. "Wir wollen das Thema
Energieeffizienz im Gebäudesektor in die Köpfe der Menschen bringen - und im
Stadion gehen wir damit voran."
