Nexus Uranium stärkt US-Präsenz: Beitritt zur South Dakota Mineral Association
Nexus Uranium stärkt seine Rolle im US-Uransektor: Als neues Mitglied der South Dakota Mineral Industries Association rückt das Unternehmen nachhaltige Exploration in den Fokus.
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
- Nexus Uranium Corp. ist nun Mitglied der "South Dakota Mineral Industries Association" (SDMIA), was ihre Expansion in der Uranexploration in South Dakota unterstützt.
- Die Mitgliedschaft soll die Zusammenarbeit mit Industriepartnern, Gemeinden und politischen Entscheidungsträgern fördern und die verantwortungsvolle Mineralerschließung betonen.
- Nexus kontrolliert zwei strategische Uranprojekte in South Dakota und ist ein bedeutender Akteur im Uranerschließungssektor der Region.
- Die SDMIA wurde 2022 gegründet und fördert eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Mineralressourcennutzung in South Dakota.
- Nexus Uranium besitzt insgesamt fünf Uranprojekte in den USA und hat kürzlich sein Portfolio durch die Fusion mit Basin Uranium Corp. konsolidiert.
- Die USA streben an, ihre inländischen Lieferketten für kritische Mineralien, insbesondere Uran, zu stärken, um die Energiesicherheit und den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen.
Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,45 % im
Plus.
+9,60 %
-5,04 %
+88,12 %
+1.174,44 %
+305,99 %
+54,44 %
+152,86 %
