    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Selenskyj und Merz stimmen sich zu Verhandlungen ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj und Merz telefonieren über Ukraine-Krieg.
    • Koordination der nächsten Schritte und Unterstützung besprochen.
    • USA präsentieren überarbeiteten Friedensplan in Genf.

    KIEW/BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund laufender Gespräche für ein Ende des russischen Krieges in der Ukraine haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) miteinander telefoniert. "Wir haben die Entwicklung der Situation besprochen und unsere nächsten Schritte koordiniert", teilte Selenskyj mit. Dabei sei es auch um die Tagesordnung einer Sitzung der sogenannten Koalition der Willigen aus Unterstützerstaaten der Ukraine gegangen. Selenskyj dankte sowohl Merz als auch US-Präsident Donald Trump für die gewährte Unterstützung. Berlin bestätigte das Telefonat.

    Vergangene Woche hatten die USA der ukrainischen Seite einen Entwurf für einen möglichen Friedensplan vorgelegt. Am Sonntag wurde dieser bei weiteren Gesprächen in Genf nach ukrainischen Angaben stark verändert. Eine US-Delegation verhandelte zudem nach Medienberichten in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit russischen Vertretern über diesen Plan.

    Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion./ast/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Selenskyj und Merz stimmen sich zu Verhandlungen ab Vor dem Hintergrund laufender Gespräche für ein Ende des russischen Krieges in der Ukraine haben der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) miteinander telefoniert. "Wir haben die Entwicklung der Situation …