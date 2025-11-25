Pharma Deutschland e.V. / Pharma Deutschland erweitert Vorstand auf ...

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorstand von Pharma Deutschland auf 18 Mitglieder erweitert
    • Neue Mitglieder: Camdere, Lamminger, Thams gewählt
    • Ziel: Pharmastandort Deutschland stärken und sichern

    Pharma Deutschland erweitert Vorstand auf Mitgliederversammlung 2025 / Mitgliederversammlung wählt Hatice Camdere (Amgen GmbH), Susanne Lamminger (HexalAG/Sandoz) und Christian Thams (Johnson&Johnson) (FOTO)
    Berlin (ots) - Auf der 71. Mitgliedersammlung von Pharma Deutschland wurden drei neue Vorstandsmitglieder berufen.

    Die neuen Vorstandsmitglieder sind Hatice Camdere (Amgen GmbH), Susanne Lamminger (Hexal AG / Sandoz) und Christian Thams (Johnson & Johnson Innovative Medicine).

    Dazu sagte der Vorstandsvorsitzende von Pharma Deutschland, Jörg Wieczorek: "Mit der Erweiterung des Vorstandes verstärken wir das Gremium mit engagierten Menschen, die uns mit ihrem Sachverstand und ihrem Know-how bezüglich der Branche und der politischen Rahmenbedingungen noch besser positionieren. Unser Ziel ist es, die vielfältige Branche und ihre Anliegen bestmöglich zu vertreten und den Pharmastandort Deutschland stärker, zukunftsfähiger und resilienter zu machen."

    Der Vorstand von Pharma Deutschland wurde in der heutigen Mitgliederversammlung von 17 auf 18 Mitglieder erweitert. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Dr. Theresa von Fugler (ehemals Opella Germany / A. Nattermann & Cie. GmbH) und Christian Hilmer (Johnson & Johnson).

    _______________

    Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

    Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:

    Hannes Hönemann
    Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    T. +49 171 5618203
    mailto:hoenemann@pharmadeutschland.de

    Anna Frederike Gutzeit
    CvD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    T. +49 170 4548014
    mailto:gutzeit@pharmadeutschland.de

    Geschäftsstelle Berlin
    Pharma Deutschland e.V.
    Friedrichstraße 134
    10117 Berlin

    Geschäftsstelle Bonn
    Pharma Deutschland e.V.
    Ubierstraße 71-73
    53173 Bonn

    Geschäftsstelle Brüssel
    Pharma Deutschland e.V.
    Rue Marie de Bourgogne 58
    1000 Brüssel

    http://www.pharmadeutschland.de
    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54882/6166259 OTS: Pharma Deutschland e.V.






