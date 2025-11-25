Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 25.11.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 1
Performance 1M: +4,65 %
Merck
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 2
Performance 1M: -2,29 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 3
Performance 1M: -19,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Kritiker sehen die Aktie mit einem KGV von 50 als überbewertet, während die langfristigen Aufträge der Bundeswehr und ein PEG-Ratio von 0,89 positive Aspekte betonen. Die Kursentwicklung könnte auf 600 € fallen, aber die starke Auftragslage und die Beteiligung an Verteidigungsausgaben bis 2030 könnten das Wachstum unterstützen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 4
Performance 1M: +5,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum zeigt, dass Zinssenkungen als negativ wahrgenommen werden, die Bank sich jedoch stabil hält, möglicherweise durch das Aktienrückkaufprogramm (ARP). Hohe Schlussumsätze deuten auf aktives Handelsinteresse hin. Trotz der negativen Zinserwartungen gibt es Vertrauen in die Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Scout24
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 5
Performance 1M: -12,28 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 6
Performance 1M: +2,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Daimler Truck Holding
Das Anleger-Sentiment zu Daimler Truck Holding im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. CEO Karin Rådström steht vor Herausforderungen bezüglich Sparmaßnahmen und Arbeitsplatzsicherung. Die UBS hat die Aktie auf 'Neutral' mit einem Kursziel von 41 Euro eingestuft. Ein Insiderkauf wird als positives Signal gewertet. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Stabilität, trotz der bestehenden Unsicherheiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Daimler Truck Holding eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 7
Performance 1M: +6,07 %
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 8
Performance 1M: +4,23 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 44,67%
|PUT: 55,33%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -10,67 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
