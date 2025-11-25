Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 25.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology

Das Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Leerverkäufer könnten bei weiter steigendem Kurs eindecken, was den Kurs zusätzlich treiben würde. Eine Hochstufung von Jefferies auf 'Buy' mit einem Kursziel von 39€ und die Stabilität des Kurses stärken das Vertrauen. Die qualitative Überlegenheit der Produkte könnte ebenfalls zu einem langfristigen Kurswachstum beitragen.