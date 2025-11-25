Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 25.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -5,79 %
Platz 1
Performance 1M: +45,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Das Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Leerverkäufer könnten bei weiter steigendem Kurs eindecken, was den Kurs zusätzlich treiben würde. Eine Hochstufung von Jefferies auf 'Buy' mit einem Kursziel von 39€ und die Stabilität des Kurses stärken das Vertrauen. Die qualitative Überlegenheit der Produkte könnte ebenfalls zu einem langfristigen Kurswachstum beitragen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 2
Performance 1M: -24,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist zurückhaltend. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Rückgang von -X%. Anleger erwarten positive Ergebnisse vom CEO und einen "WOW-Effekt", um das Vertrauen zu stärken. JPMorgan hat seine Stimmrechtsanteile auf 5,17% erhöht, was gemischte Reaktionen hervorruft. Trotz der positiven Geschäftsaussichten gibt es Bedenken wegen negativer Presse und vergangener Enttäuschungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 3
Performance 1M: -4,08 %
Bechtle
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 4
Performance 1M: +5,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bechtle im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Nach einer volatilen Phase mit einem Rückgang auf das niedrigste Niveau seit Mai, erholte sich die Aktie dank überraschend guter Quartalszahlen. Analysten empfehlen weiterhin den Kauf, trotz einer Senkung des Kursziels. Bechtle profitiert von der Digitalisierung und zeigt ein starkes internationales Geschäft, was das Vertrauen in die Aktie stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bechtle eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 5
Performance 1M: -26,71 %
PNE
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 6
Performance 1M: -10,88 %
freenet
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 7
Performance 1M: +0,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Freenet im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung stagnierte in den letzten 14 Tagen, was einige Anleger als unverständlich empfinden. Die Preiserhöhung bei freenet TV könnte Umsatzsteigerungen bringen. Positive rechtliche Entwicklungen stärken die Position von Freenet, während Unsicherheiten über den Waipu-Börsengang bestehen. Insgesamt herrscht eine Mischung aus Optimismus und Skepsis.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.
