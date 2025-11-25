Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 25.11.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +3,44 %
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 1
Performance 1M: -8,87 %
Performance 1M: -8,87 %
UniCredit
Tagesperformance: +2,76 %
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 2
Performance 1M: +0,53 %
Performance 1M: +0,53 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 3
Performance 1M: -19,73 %
Performance 1M: -19,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Kritiker sehen die Aktie mit einem KGV von 50 als überbewertet, während die langfristigen Aufträge der Bundeswehr und ein PEG-Ratio von 0,89 positive Aspekte betonen. Die Kursentwicklung könnte auf 600 € fallen, aber die starke Auftragslage und die Beteiligung an Verteidigungsausgaben bis 2030 könnten das Wachstum unterstützen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
SAFRAN
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 4
Performance 1M: -8,52 %
Performance 1M: -8,52 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 5
Performance 1M: +6,07 %
Performance 1M: +6,07 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte