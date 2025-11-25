Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 25.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Kritiker sehen die Aktie mit einem KGV von 50 als überbewertet, während die langfristigen Aufträge der Bundeswehr und ein PEG-Ratio von 0,89 positive Aspekte betonen. Die Kursentwicklung könnte auf 600 € fallen, aber die starke Auftragslage und die Beteiligung an Verteidigungsausgaben bis 2030 könnten das Wachstum unterstützen.