    Tech-Werte wieder unter Druck - Dow legt weiter zu

    • Technologiewerte an US-Börsen geben nach.
    • Dow Jones legt um 0,16 Prozent auf 46.522 Punkte zu.
    • Einzelhandelsumsätze steigen weniger als erwartet.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt klar erholten Technologiewerte an den US-Börsen haben am Dienstag wieder nachgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen legte etwas weiter zu.

    Anleger blickten auf Konjunkturdaten, die wegen der zwischenzeitlichen, teilweisen Schließung von Regierungsbehörden mit großer Verspätung veröffentlicht wurden. So waren die Umsätze im Einzelhandel im September weniger gestiegen als erwartet. Beobachtern zufolge könnte dies ein weiteres Argument für eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed im Dezember sein.

    Der Dow legte um 0,16 Prozent auf 46.522 Punkte zu und baute damit seine Vortagesgewinne etwas aus. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,28 Prozent auf 6.686 Punkte nach. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,87 Prozent auf 24.657 Punkte bergab./la/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
