Aktien New York
Tech-Werte wieder unter Druck - Dow legt weiter zu
- Technologiewerte an US-Börsen geben nach.
- Dow Jones legt um 0,16 Prozent auf 46.522 Punkte zu.
- Einzelhandelsumsätze steigen weniger als erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt klar erholten Technologiewerte an den US-Börsen haben am Dienstag wieder nachgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen legte etwas weiter zu.
Anleger blickten auf Konjunkturdaten, die wegen der zwischenzeitlichen, teilweisen Schließung von Regierungsbehörden mit großer Verspätung veröffentlicht wurden. So waren die Umsätze im Einzelhandel im September weniger gestiegen als erwartet. Beobachtern zufolge könnte dies ein weiteres Argument für eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed im Dezember sein.
Der Dow legte um 0,16 Prozent auf 46.522 Punkte zu und baute damit seine Vortagesgewinne etwas aus. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,28 Prozent auf 6.686 Punkte nach. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,87 Prozent auf 24.657 Punkte bergab./la/he
Aber wenn alle glauben es kommt ein Crash so kommt meist das Gegenteil. Ich bleibe, wie immer, investiert. Sollte es zu einem großen Crash kommen kann man ja wunderbar nachkaufen.
Erinnert ihr euch noch meine Spekulation zu Warner Bros? Die scheint gerade voll aufzugehen. Dafür haben die Mag 7, bis auf Alphabet, gut federn gelassen. Die Bewertungen sind nun schon wieder realistischer. Wäre ich da nicht drin würde ich aber eine größere Korrektur abwarten. Noch mal 10 Prozent runter und dann würde ich beginnen Position bei MSFT, Amazon, Palo Alto und Arista aufzubauen.
Darum ging es mir auch gar nicht und ich und Du behaupten das ja auch gar nicht.
Es geht darum, das es jemanden gibt der hier seit Jahren "10 Jahrescharts postet" und sagt, dass wäre der Stein der Weisen, dazu noch Wackelbilder um
Verbunden mit Teilzitaten die aus dem Zusammenhang gerissen sind denke ich mir meinen Teil.