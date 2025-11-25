Fairchild Gold tritt Critical Minerals Forum bei

VANCOUVER, B.C., 25. November 2025 / IRW-Press / Fairchild Gold Corp. („Fairchild“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: FAIR) (OTCID: FCHDF) (Frankfurt: Y4Y), ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Kupfer und Gold im US-Bundesstaat Nevada gerichtet ist, freut sich, seine Mitgliedschaft im Critical Minerals Forum (CMF) bekannt zu geben. Fairchild wurde eingeladen, dem CMF beizutreten, und nahm die Mitgliedschaft in diesem vom US-Kriegsministerium gesponserten Industriekonsortium an. Diese strategische Partnerschaft positioniert Fairchild im Zentrum der Entwicklung der Lieferkette für kritische Mineralien und bekräftigt das Engagement des Unternehmens, die inländische Produktion von Kupfer, Gold, Platingruppenmetallen, Antimon und Kobalt in den USA wieder aufzunehmen.

Nikolas Perrault, Executive Chairman von Fairchild, sagte:

„Wir freuen uns, Teil des CMF zu sein und von der Beziehung zur DARPA, den innovativen technologischen Lösungen für den Bergbau und der Zusammenarbeit mit Regierungen und NGOs zu profitieren. Wir freuen uns auch darauf, mit über 55 Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette für kritische Mineralien zusammenzuarbeiten, einschließlich Unternehmen aus den Bereichen Elektrofahrzeuge, Batterien, Halbleiter, Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt – mit Mitgliedern wie HP, Boeing, Applied Materials, Volkswagen, Toyota, Lockheed, RTX, Hartree und South32.“

Rob Stayer, President von CMF, sagte:

„Wir freuen uns, Fairchild im CMF willkommen zu heißen. Unser Ziel besteht darin, führende Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette für kritische Mineralien zusammenzubringen, um sichere, widerstandsfähige und transparente Lieferketten zu stärken. Die Teilnahme von Fairchild unterstreicht die wachsende Dynamik hinter dem Bestreben der USA und deren Verbündeten, die inländische Produktionskapazität zu erweitern und innovative Ansätze für die Erschließung von Mineralien voranzutreiben. Wir freuen uns auf ihre Beiträge zur Zusammenarbeit des Forums mit Partnern aus Industrie, Regierung und Forschung.“