Türkische Lira im Dauerabstieg – doch 16 % Abwertung ist nur die halbe Wahrheit

Trotzdem hält die Zentralbank (CBRT) an einer weiteren Lockerung der Geldpolitik fest und hat zuletzt im Oktober die Leitzinsen gesenkt – auch wenn das die Landeswährung nur weiter schwächt und trotz einer nach wie vor hohen Inflation. Immerhin wurde das Ausmaß der Lockerung verlangsamt, und die Zinsen wurden zuletzt nur noch um 100 Basispunkte auf 39,5 Prozent reduziert, nach 250 Basispunkten im September und 300 Basispunkten im Juli.

Die türkische Lira befindet sich 2025 im Dauerabstieg. Zum US-Dollar hat die Währung in diesem Jahr bereits etwa 16 Prozent eingebüßt – und sogar 34 Prozent gegenüber dem Euro . Damit bestätigt sie den Trend, der seit Jahrzehnten ungebrochen anhält und mittlerweile beinahe täglich neue Tiefststände bringt. Ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht.

Damit besteht eine gewaltige Zinsdifferenz gegenüber den Leitzinsen den großen Wirtschaftsblöcken, wodurch die Lira für Carry-Trades sehr interessant ist. Zum Vergleich: In der Eurozone betragen die Zinsen aktuell 2,0 Prozent, in Japan 0,5 Prozent und in den USA 3,75 bis 4,0 Prozent. Die Differenz zum türkischen Zinssatz von 39,5 Prozent zieht spekulatives Kapital an. Für ausländische Anleger ist eine so hohe Zinsdifferenz extrem attraktiv, weil sie so auf dem Papier zweistellige Renditen erzielen können.

Finanzminister Mehmet Şimşek verweist auf Fortschritte: ein deutlich gesunkenes Leistungsbilanzdefizit, eine verbesserte Kapitalmarktanbindung und steigende Reserven. Er argumentiert, dass die strukturelle Lage der Türkei solider sei als es der schwache Lira-Kurs nahelegt. Auch die Verschuldung bleibt niedriger als in vielen Schwellenländern. Gleichzeitig konnte die Inflation in den vergangenen Monaten erheblich reduziert werden, auch wenn sie mit rund 33 Prozent immer noch sehr hoch ist.

Die Spanne zwischen der Inflation und der Abwertung der Lira gegenüber dem US-Dollar ist auffällig und politisch gewollt. Die türkische Regierung lässt die Lira bewusst langsamer fallen als die Preise im Land steigen. Auf den ersten Blick wirkt die Währung dadurch stabiler, als sie tatsächlich ist. Rechnerisch entsteht der Eindruck einer "realen Aufwertung", obwohl die Kaufkraft im Inland viel schneller erodiert.

Die Regierung in Ankara kann auf politische Stabilität verweisen und die Märkte im Ausland beruhigen. Es entsteht nach außen der Anschein einer soliden Steuerung der Währungspolitik durch die Zentralbank und das Land erscheint kreditwürdig.

Bei genauerem Hinsehen aber werden die Probleme deutlich: Exporte verteuern sich und verlieren an Attraktivität, Importe werden künstlich billig gehalten und die grundlegende Inflation bleibt ungelöst – die scheinbare Stabilität verdeckt also strukturelle Schwächen. Die Wettbewerbsfähigkeit der türkischen Unternehmen leidet, Kapital fließt ab, die Inflation frisst die Kaufkraft – und der kontrollierte Kursverlauf wirkt immer künstlicher und schwerer zu halten.

Am stärksten leiden darunter türkische Haushalte und Unternehmen, die in Lira verdienen, aber im Alltag oder in der Produktion von der globalen Preisentwicklung abhängig sind. Sie spüren die hohen Preise unmittelbar: Lebensmittel, Energie, Mieten, Importwaren – alles wird teurer, während die Lira-Kaufkraft viel schneller zerfällt, als es der Wechselkurs widerspiegelt. Für die Bevölkerung bedeutet das reale Verarmung. Viele türkische Firmen brauchen importierte Rohstoffe, Maschinen oder Vorprodukte. Wenn die Inflation im Inland explodiert, aber der Wechselkurs durch die Politik künstlich "gebremst" wird, entstehen Kostenverzerrungen: Produktionskosten steigen stark, aber Exporterlöse bleiben vergleichsweise niedrig.

Das hat zu scharfer Kritik in dem Land geführt. Die jüngsten Episoden politischer Unsicherheit haben die Nervosität zusätzlich verschärft. Die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu im Frühjahr löste einen abrupten Kursrutsch aus, und die anstehenden Gerichtsverfahren gegen die oppositionelle CHP halten die Märkte in Alarmbereitschaft. Ökonomen warnen, dass politische Turbulenzen die hart erkämpfte makroökonomische Stabilisierung jederzeit gefährden könnten.

Solange Inflation und Politik-Risiken bleiben, wird die Lira ihre kontrollierte Talfahrt fortsetzen – langsam, aber stetig. Die rund 16 Prozent Wertverlust der Lira sind kein Schock, sondern Teil einer systematisch gesteuerten Abwertung. Doch politische Risiken und die extreme Zinsdifferenz machen die Lage volatiler, als der ruhige Kursverlauf suggeriert. Für Anleger bleibt die Lira damit eine der risikoreichsten – und zugleich verlockendsten – Währungen der Welt.

