Trotz teurer Häuser: Darum ziehen US-Verkäufe unerwartet stark an

Potenzielle Käufer wurden durch die im Laufe des Monats auf ein Einjahrestief zurückgegangenen Hypothekenzinsen sowie das in diesem Jahr gestiegene Angebot an Immobilien ermutigt, aktiv zu werden. Solange die Preise hoch bleiben und die Finanzierungskosten für Wohneigentum nicht weiter sinken, dürfte zudem die weitere Entwicklung des Immobilienmarktes schwierig werden.

Die Zahl der ausstehenden Verkäufe von gebrauchten US-Immobilien stieg im Oktober stärker als prognostiziert, wahrscheinlich weil Käufer von einem Rückgang der Hypothekenzinsen profitierten. Laut am Dienstag von der National Association of Realtors veröfffentlichten Daten stieg der Index für Vertragsabschlüsse um 1,9 Prozent auf 76,3 – den höchsten Wert seit fast einem Jahr.

Der 30-jährige Festzins liegt, nachdem er im Oktober auf ein Tief von 6,3 Prozent gefallen war, derzeit bei knapp unter 6,4 Prozent. Charlie Dougherty, leitender Ökonom bei Wells Fargo sagte, dass ein leichter Anstieg der Hypothekenanträge für Käufe darauf hindeute, dass sich die Verkäufe in den nächsten Monaten allmählich verbessern werden.

"Zwar besteht in den kommenden Monaten noch Verbesserungspotenzial, wir erwarten jedoch keine starke Erholung, da die hohen Kosten für Wohneigentum weiterhin ein Hindernis darstellen", so Dougherty. "Hinzu kommt, dass die meisten Hausbesitzer mit Hypotheken nach wie vor Zinssätze unter 5 Prozent haben, deutlich unter dem derzeitigen Durchschnitt." Der Bericht der National Association of Realtors zeigte, dass die Vertragsabschlüsse in drei von vier US-Regionen gestiegen sind. Der Mittlere Westen konnte hierbei mit 5,3 Prozent das stärkste Plus verzeichnen.



Die Zahl der ausstehenden Verkäufe stieg im Süden, der größten Region für Hausverkäufe, um 1,4 Prozent, ging aber im Westen zurück. Die Anzahl der noch ausstehenden Hausverkäufe ist in der Regel ein Frühindikator für bereits besessene Häuser, da Häuser typischerweise ein bis zwei Monate vor dem Verkauf unter Vertrag genommen werden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion