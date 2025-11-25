Die Rückkehr der Vernunft im Immobiliengeschäft

Wer sich derzeit im Immobilienmarkt bewegt, erlebt eine Entwicklung, die lange überfällig war. Viele Jahre lang wurden Risiken ausgeblendet, Preise stiegen fast automatisch. Mit den gestiegenen Zinsen rückt nun wieder in den Vordergrund, was Kapital eigentlich kostet – und wie viel ein Objekt tatsächlich wert ist.

Von einem Zusammenbruch kann keine Rede sein. Vielmehr sortiert sich der Markt neu. Immobilien werden wieder stärker nach ihrer Ertragskraft bewertet, nicht nach optimistischen Präsentationen. Damit zeigt sich auch eine einfache Realität: Ein hoher Preis ist kein Qualitätsmerkmal, sondern häufig das Ergebnis eines überhitzten Marktes.

Für einige Verkäufer ist diese Kehrtwende schwer zu akzeptieren. Die Erwartungen aus der Niedrigzinszeit sitzen tief. Doch mit höheren Finanzierungskosten wird klarer, was ein Objekt leisten muss, um die Investition zu rechtfertigen. Entscheidend sind wieder Vermietungsrisiken, Lagequalität und stabile Cashflows – nicht die Vermarktung.

Von „unsicheren Zeiten“ zu sprechen, führt eher in die Irre. Unsicherheit herrschte vor allem in jenen Jahren, in denen Preise kaum noch etwas mit Fundamentaldaten zu tun hatten. Dass nun wieder kalkuliert, verhandelt und verglichen wird, entspricht einem funktionsfähigen Markt. Für professionelle Investoren ist das sogar ein Vorteil: Wer sorgfältig prüft und die eigene Risikogrenze kennt, kann Positionen aufbauen, die auf Sicht solide Erträge bieten.

Am Ende geht es um etwas sehr Grundsätzliches: Immobilien nicht nach Stimmungen, sondern nach Fakten zu bewerten. Die Rückkehr zu diesem nüchternen Blick war überfällig – und tut dem Markt gut.