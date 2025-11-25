    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBuilders Firstsource AktievorwärtsNachrichten zu Builders Firstsource

    Builders Firstsource Aktie mit kräftigem Kursplus - 25.11.2025

    Am 25.11.2025 ist die Builders Firstsource Aktie, bisher, um +5,59 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Builders Firstsource Aktie.

    Builders FirstSource ist ein führender US-Anbieter von Baumaterialien und Fertigbaulösungen, bekannt für sein breites Produktportfolio und maßgeschneiderte Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Home Depot und Lowe's. Es hebt sich durch ein umfangreiches Vertriebsnetzwerk und spezialisierte Fertigbaulösungen ab.

    Builders Firstsource Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Builders Firstsource Aktie. Mit einer Performance von +5,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Builders Firstsource Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 92,14, mit einem Plus von +5,59 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der Kurs der Builders Firstsource Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -29,38 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Builders Firstsource Aktie damit um +0,55 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Builders Firstsource auf -37,16 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

    Builders Firstsource Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,55 %
    1 Monat -18,30 %
    3 Monate -29,38 %
    1 Jahr -49,10 %

    Informationen zur Builders Firstsource Aktie

    Es gibt 111 Mio. Builders Firstsource Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,57 Mrd.EUR € wert.

    Builders Firstsource Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Builders Firstsource Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Builders Firstsource Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Builders Firstsource

    -0,85 %
    +1,22 %
    -17,93 %
    -30,55 %
    -49,67 %
    +48,64 %
    +654,62 %
    ISIN:US12008R1077WKN:A0ER15



    Verfasst von Markt Bote
