    ROUNDUP/Aktien New York

    Tech-Werte geben wieder nach - Dow zieht an

    Für Sie zusammengefasst
    • Technologiewerte an US-Börsen geben nach, Dow steigt.
    • Einzelhandelsumsätze im September enttäuschen Anleger.
    • Meta plant Milliardeninvestitionen in Alphabet-KI-Chips.
    NEW YORK (dpa-AFX)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt klar erholten Technologiewerte an den US-Börsen haben am Dienstag wieder nachgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen legte weiter zu.

    Anleger blickten auf Konjunkturdaten, die wegen der zwischenzeitlichen, teilweisen Schließung von Regierungsbehörden mit großer Verspätung veröffentlicht wurden. So waren die Umsätze im Einzelhandel im September weniger gestiegen als erwartet. Beobachtern zufolge könnte dies ein weiteres Argument für eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed im Dezember sein.

    Der Dow stieg um 0,88 Prozent auf 46.855 Punkte und baute damit seine Vortagesgewinne deutlich aus. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,28 Prozent auf 6.724 Punkte zu. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,28 Prozent auf 24.803 Punkte nach unten.

    Unter den großen Tech-Werten standen Alphabet , Meta und Nvidia im Fokus. Die auf die Tech-Branche spezialisierte Nachrichtenseite "The Information" berichtete, die Facebook- und Instagram-Mutter Meta könnte viele Milliarden Dollar für die KI-Chips von Alphabet ausgeben.

    Demnach könnte Meta die sogenannten Tensor-Prozessoren (TPU) ab 2027 in seinen Rechenzentren verbauen, wie es unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen hieß. TPU sind anwendungsspezifische Chips, speziell für die Beschleunigung maschinellen Lernens - also für KI-Anwendungen - ausgelegt. Sollte das Geschäft zustande kommen, würde Alphabet sich mit seinen Chips als Alternative zu den KI-Beschleunigern von Nvidia etablieren, bei denen der KI-Chipvorreiter mit der Produktion kaum hinterherkommt.

    Die Anteilsscheine von Nvidia sackten als klares Schlusslicht im Dow um fast sechs Prozent ab. Die Papiere des Wettbewerbers AMD knickten um knapp acht Prozent ab und waren damit der schwächste Wert im Nasdaq 100.

    Unter den weiteren Technologiewerten zogen Zoom um knapp zwölf Prozent an. Der Softwarekonzern, der während der Corona-Pandemie mit seiner Videotelefonie bekannt geworden war, übertraf mit seiner Geschäftsentwicklung im dritten Quartal die Erwartungen.

    Gar ein Drittel gewannen die Papiere von Kohl's . Der Einzelhändler hatte die Jahresziele erneut angehoben. Zudem fiel die Umsatzentwicklung im vergangenen Quartal besser als erwartet aus./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,27 % und einem Kurs von 171,2 auf Tradegate (25. November 2025, 17:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 250,00USD. Von den letzten 7 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +42,23 %/+81,93 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
