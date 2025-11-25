    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    GETEC und SMS group nehmen eine der größten Luft-Wasser-Wärmepumpenanlagen Deutschlands in Betrieb (FOTO)

    Hilchenbach/Magdeburg (ots) -

    - GETEC, einer der führenden Energiedienstleister Europas, und die SMS group,
    ein weltweit tätiger Anlagen- und Maschinenbauer für die Metallindustrie,
    nehmen gemeinsam am Standort Hilchenbach ein wegweisendes Power-to-Heat-System
    in Betrieb.
    - Nach rund einem Jahr Bauzeit versorgt eine der größten
    Luft-Wasser-Wärmepumpenanlagen Deutschlands künftig 50.000 Quadratmeter
    Hallen, Büros und die Kantine der SMS group mit klimafreundlicher Wärme. Das
    Unternehmen verzichtet damit vollständig auf die bisher eingesetzten fossilen
    Energieträger.
    - Die SMS group spart damit jährlich rund 6.000 Tonnen CO2 ein - mithilfe
    innovativer Energietechnologien und KI-gestützter Steuerungssysteme, die eine
    besonders effiziente und vorausschauende Nutzung ermöglichen.

    Ein Meilenstein in der industriellen Dekarbonisierung: In Hilchenbach wird eine
    der größten Luft-Wasser-Wärmepumpen Deutschlands in Betrieb genommen. Gemeinsam
    haben GETEC (https://www.getec-energyservices.com/) und SMS group
    (https://www.sms-group.com/) eine innovative Power-to-Heat-Anlage realisiert,
    die zeigt, wie nachhaltige, fossilfreie Energielösungen wirtschaftlich und
    skalierbar umgesetzt werden können. Mit einer jährlichen Einsparung von 6.000
    Tonnen CO2 setzt die Anlage, die ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren
    Quellen betrieben wird, ein starkes Zeichen für eine klimaneutrale Zukunft.

    KI trifft Klimaschutz - Intelligente Steuerung macht den Unterschied

    Die Anlage kombiniert mehrere Hightech-Komponenten zu einer integrierten
    Wärmelösung. Vier große Luft-Wasser-Wärmepumpen mit einer Leistung von 3 MWth
    entziehen der Umgebungsluft thermische Energie, selbst bei Minusgraden. Diese
    Energie wird in einem Quellspeicher zwischengespeichert, bevor
    Wasser-Wasser-Wärmepumpen mit einer Leistung von 4 MWth sie auf bis zu 85 °C
    erhitzen. Ein 2.000 m³ großes Pufferspeichersystem garantiert die
    Wärmeverfügbarkeit auch bei Spitzenbedarf.

    In besonders kalten Zeiten springt ein elektrischer Kessel mit einer Leistung
    von 4 MWth ein, der das Wasser ebenfalls rein elektrisch auf bis zu 95 °C
    erhitzt. Besonders innovativ ist die intelligente Steuerung: Ein KI-gestütztes
    Prognosemodell passt den Betrieb wetter- und lastabhängig an, sodass die Anlage
    dann läuft, wenn Strom günstig und grün ist. "Die Power-to-Heat-Anlage ist ein
    zentraler Baustein auf unserem Weg zum klimaneutralen Betrieb am Standort
    Hilchenbach - ein Ziel, das wir bis 2030 erreichen wollen. Es ist zugleich ein
    Aufbruchssignal für alle unsere weiteren Standorte. Als SMS group treiben wir
    die Dekarbonisierung der weltweiten Stahlindustrie voran. Genauso wichtig ist es
