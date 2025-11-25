GETEC und SMS group nehmen eine der größten Luft-Wasser-Wärmepumpenanlagen Deutschlands in Betrieb (FOTO)

Hilchenbach/Magdeburg (ots) -- GETEC, einer der führenden Energiedienstleister Europas, und die SMS group,ein weltweit tätiger Anlagen- und Maschinenbauer für die Metallindustrie,nehmen gemeinsam am Standort Hilchenbach ein wegweisendes Power-to-Heat-Systemin Betrieb.- Nach rund einem Jahr Bauzeit versorgt eine der größtenLuft-Wasser-Wärmepumpenanlagen Deutschlands künftig 50.000 QuadratmeterHallen, Büros und die Kantine der SMS group mit klimafreundlicher Wärme. DasUnternehmen verzichtet damit vollständig auf die bisher eingesetzten fossilenEnergieträger.- Die SMS group spart damit jährlich rund 6.000 Tonnen CO2 ein - mithilfeinnovativer Energietechnologien und KI-gestützter Steuerungssysteme, die einebesonders effiziente und vorausschauende Nutzung ermöglichen.Ein Meilenstein in der industriellen Dekarbonisierung: In Hilchenbach wird eineder größten Luft-Wasser-Wärmepumpen Deutschlands in Betrieb genommen. Gemeinsamhaben GETEC (https://www.getec-energyservices.com/) und SMS group(https://www.sms-group.com/) eine innovative Power-to-Heat-Anlage realisiert,die zeigt, wie nachhaltige, fossilfreie Energielösungen wirtschaftlich undskalierbar umgesetzt werden können. Mit einer jährlichen Einsparung von 6.000Tonnen CO2 setzt die Anlage, die ausschließlich mit Strom aus erneuerbarenQuellen betrieben wird, ein starkes Zeichen für eine klimaneutrale Zukunft.KI trifft Klimaschutz - Intelligente Steuerung macht den UnterschiedDie Anlage kombiniert mehrere Hightech-Komponenten zu einer integriertenWärmelösung. Vier große Luft-Wasser-Wärmepumpen mit einer Leistung von 3 MWthentziehen der Umgebungsluft thermische Energie, selbst bei Minusgraden. DieseEnergie wird in einem Quellspeicher zwischengespeichert, bevorWasser-Wasser-Wärmepumpen mit einer Leistung von 4 MWth sie auf bis zu 85 °Cerhitzen. Ein 2.000 m³ großes Pufferspeichersystem garantiert dieWärmeverfügbarkeit auch bei Spitzenbedarf.In besonders kalten Zeiten springt ein elektrischer Kessel mit einer Leistungvon 4 MWth ein, der das Wasser ebenfalls rein elektrisch auf bis zu 95 °Cerhitzt. Besonders innovativ ist die intelligente Steuerung: Ein KI-gestütztesPrognosemodell passt den Betrieb wetter- und lastabhängig an, sodass die Anlagedann läuft, wenn Strom günstig und grün ist. "Die Power-to-Heat-Anlage ist einzentraler Baustein auf unserem Weg zum klimaneutralen Betrieb am StandortHilchenbach - ein Ziel, das wir bis 2030 erreichen wollen. Es ist zugleich einAufbruchssignal für alle unsere weiteren Standorte. Als SMS group treiben wirdie Dekarbonisierung der weltweiten Stahlindustrie voran. Genauso wichtig ist es