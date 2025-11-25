6.000 Tonnen CO2 Einsparung jährlich
GETEC und SMS group nehmen eine der größten Luft-Wasser-Wärmepumpenanlagen Deutschlands in Betrieb (FOTO)
Hilchenbach/Magdeburg (ots) -
- GETEC, einer der führenden Energiedienstleister Europas, und die SMS group,
ein weltweit tätiger Anlagen- und Maschinenbauer für die Metallindustrie,
nehmen gemeinsam am Standort Hilchenbach ein wegweisendes Power-to-Heat-System
in Betrieb.
- Nach rund einem Jahr Bauzeit versorgt eine der größten
Luft-Wasser-Wärmepumpenanlagen Deutschlands künftig 50.000 Quadratmeter
Hallen, Büros und die Kantine der SMS group mit klimafreundlicher Wärme. Das
Unternehmen verzichtet damit vollständig auf die bisher eingesetzten fossilen
Energieträger.
- Die SMS group spart damit jährlich rund 6.000 Tonnen CO2 ein - mithilfe
innovativer Energietechnologien und KI-gestützter Steuerungssysteme, die eine
besonders effiziente und vorausschauende Nutzung ermöglichen.
Ein Meilenstein in der industriellen Dekarbonisierung: In Hilchenbach wird eine
der größten Luft-Wasser-Wärmepumpen Deutschlands in Betrieb genommen. Gemeinsam
haben GETEC (https://www.getec-energyservices.com/) und SMS group
(https://www.sms-group.com/) eine innovative Power-to-Heat-Anlage realisiert,
die zeigt, wie nachhaltige, fossilfreie Energielösungen wirtschaftlich und
skalierbar umgesetzt werden können. Mit einer jährlichen Einsparung von 6.000
Tonnen CO2 setzt die Anlage, die ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren
Quellen betrieben wird, ein starkes Zeichen für eine klimaneutrale Zukunft.
KI trifft Klimaschutz - Intelligente Steuerung macht den Unterschied
Die Anlage kombiniert mehrere Hightech-Komponenten zu einer integrierten
Wärmelösung. Vier große Luft-Wasser-Wärmepumpen mit einer Leistung von 3 MWth
entziehen der Umgebungsluft thermische Energie, selbst bei Minusgraden. Diese
Energie wird in einem Quellspeicher zwischengespeichert, bevor
Wasser-Wasser-Wärmepumpen mit einer Leistung von 4 MWth sie auf bis zu 85 °C
erhitzen. Ein 2.000 m³ großes Pufferspeichersystem garantiert die
Wärmeverfügbarkeit auch bei Spitzenbedarf.
In besonders kalten Zeiten springt ein elektrischer Kessel mit einer Leistung
von 4 MWth ein, der das Wasser ebenfalls rein elektrisch auf bis zu 95 °C
erhitzt. Besonders innovativ ist die intelligente Steuerung: Ein KI-gestütztes
Prognosemodell passt den Betrieb wetter- und lastabhängig an, sodass die Anlage
dann läuft, wenn Strom günstig und grün ist. "Die Power-to-Heat-Anlage ist ein
zentraler Baustein auf unserem Weg zum klimaneutralen Betrieb am Standort
Hilchenbach - ein Ziel, das wir bis 2030 erreichen wollen. Es ist zugleich ein
Aufbruchssignal für alle unsere weiteren Standorte. Als SMS group treiben wir
die Dekarbonisierung der weltweiten Stahlindustrie voran. Genauso wichtig ist es
