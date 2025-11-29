Milliarden-Übernahme erschüttert die Branche: Was Anleger jetzt wissen müssen

Electronic Arts (EA) verschwindet nach einer Übernahme im Wert von 55 Milliarden US-Dollar aus dem Blick der Börse. Für den TD-Cowen-Analysten Douglas Creutz ist das ein schmerzhafter Verlust, weil er in EA einen der verlässlichsten Indikatoren für die 400 Milliarden US-Dollar schwere Spieleindustrie sah. Er warnt, Anleger könnten künftig Branchen mit mehr großen börsennotierten Namen bevorzugen.

Rekordrally und neue Blockbuster

Der Rückzug von EA fällt in eine Phase extremer Kursstärke. Sony und Square Enix erreichen neue Höchststände. Der Roundhill-ETF auf Videospiele steigt seit Jahresbeginn mehr als doppelt so stark wie der S&P 500 und schlägt sogar die "Magnificent Seven".

Die Pandemie hat den Gaming-Boom beschleunigt. Laut Circana spielten im Jahr 2024 rund 71 Prozent der Verbraucher in den Vereinigten Staaten Videospiele. Die Nintendo Switch 2 ist bereits die am schnellsten verkaufte Konsole in der US-Geschichte. Grand Theft Auto VI von Rockstar Games droht mit einem Budget von über 1 Milliarde US-Dollar das teuerste Spiel aller Zeiten zu werden.

Ein Mega-Deal mit Signalwirkung

Der Rekordkauf von EA bündelt Kapital prominenter Investoren wie dem saudischen Staatsfonds und Affinity Partners von Jared Kushner. Goldman Sachs verdient 110 Millionen US-Dollar, die höchste Beratungsgebühr seiner Geschichte. JPMorgan stellt 20 Milliarden US-Dollar bereit, der größte je zugesagte Kredit einer einzelnen Bank für ein Buyout.

Dave Mazza von Roundhill Financial sagt, die Übernahme zeige, dass Käufer Potenziale sehen, die die Börse nicht vollständig einpreist. Gleichzeitig lasten neue Zölle unter Präsident Donald Trump auf der Branche. Sony und Microsoft haben ihre Konsolen in den USA bereits verteuert. Nintendo könnte die Switch 2 laut Bloomberg Intelligence um bis zu 7 Prozent anheben müssen.

Gewinner, Verlierer und steigende Kosten

Pelham Smithers erwartet eine deutliche Spaltung des Marktes. Er sagt, die enorme Bewertung von EA zwinge die Konkurrenz zu noch größeren Budgets und teile die Branche "in jene, die teure Spiele stemmen können, und jene, die es nicht können". Kleinere Studios geraten dadurch unter Druck.

Lale Akoner von eToro sieht Unternehmen mit breiten Einnahmequellen im Vorteil. Sie sagt, Entwickler müssten ihre Marken in "immer aktive Erlösströme" verwandeln, um langfristig zu bestehen. Als Beispiele nennt sie Capcom und Konami.

Nintendo bleibt Maßstab – doch KI wird zum Rivalen

Nintendo profitiert stark von seiner Strategie, Marken weit über Konsolen hinaus auszubauen, von mobilen Ablegern bis zu Themenparks. Die Aktie erreichte schon vor dem Start der Switch 2 Rekordstände.

Gleichzeitig ziehen Investitionen in künstliche Intelligenz Kapital an. Tech-Konzerne wie SoftBank und die großen US-Giganten stecken Milliarden in Rechenzentren und Chips, was Gaming-Aktien künftig Konkurrenz machen dürfte.

Alles hängt an Grand Theft Auto VI

Take-Two steht mit Grand Theft Auto VI vor einer historischen Chance. Die Veröffentlichung ist für November 2026 geplant – nachdem das Unternehmen diese erneut verschoben hatte. Grand Theft Auto V erzielte am ersten Tag 800 Millionen US-Dollar Umsatz und verkaufte sich seit 2013 mehr als 215 Millionen Mal.

Joel Kulina von Wedbush Securities warnt, eine enttäuschende Veröffentlichung könne einen Branchenselloff auslösen. Er bleibt dennoch optimistisch und sagt: Grand Theft Auto VI werde wohl "das meistverkaufte Spiel aller Zeiten".

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion