JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 40,03 auf Tradegate (25. November 2025, 17:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -7,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 135,57 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 406,57DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 500,00DKK was eine Bandbreite von +624,28 %/+1.148,75 % bedeutet.