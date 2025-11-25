ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overweight'
- JPMorgan stuft Novo Nordisk auf "Overweight" ein.
- Kursziel für Novo Nordisk liegt bei 500 Kronen.
- Amycretin zeigt Wettbewerbsfähigkeit gegen Diabetes-Typ 2.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Studiendaten zum Mittel Amycretin gegen den Diabetes-Typ 2 legten die Wettbewerbsfähigkeit sowohl als injiziertes als auch als oral eingenommenes Mittel nahe, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 40,03 auf Tradegate (25. November 2025, 17:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -7,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 135,57 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 406,57DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 500,00DKK was eine Bandbreite von +624,28 %/+1.148,75 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
