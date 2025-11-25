    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overweight'

    • JPMorgan stuft Novo Nordisk auf "Overweight" ein.
    • Kursziel für Novo Nordisk liegt bei 500 Kronen.
    • Amycretin zeigt Wettbewerbsfähigkeit gegen Diabetes-Typ 2.
    JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overweight'
    Foto: Novo Nordisk A/S

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Studiendaten zum Mittel Amycretin gegen den Diabetes-Typ 2 legten die Wettbewerbsfähigkeit sowohl als injiziertes als auch als oral eingenommenes Mittel nahe, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:49 / GMT

    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan

