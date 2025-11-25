Fair, transparent und sicher
GLS Bank erneut "Bank des Jahres"
Bochum (ots) - Die GLS Bank ist zum 16. Mal in Folge die "Bank des Jahres". Die
Kund*innen bescheinigten der Bank das beste Gesamtergebnis. Außerdem Bestnoten
in den Kategorien Image und Sicherheit sowie eine hohe Wahrscheinlichkeit der
Weiterempfehlung.
Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) hat im Auftrag des
Nachrichtensenders ntv insgesamt knapp 15.000 Kund*innen befragt und 25 Banken
miteinander verglichen. Die Befragten beurteilten im Zeitraum von Juni bis
Oktober 2025 unter anderem Transparenz, Beratungsqualität, Konditionen und Image
ihrer Bank.
Kund*innen bescheinigten der Bank das beste Gesamtergebnis. Außerdem Bestnoten
in den Kategorien Image und Sicherheit sowie eine hohe Wahrscheinlichkeit der
Weiterempfehlung.
Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) hat im Auftrag des
Nachrichtensenders ntv insgesamt knapp 15.000 Kund*innen befragt und 25 Banken
miteinander verglichen. Die Befragten beurteilten im Zeitraum von Juni bis
Oktober 2025 unter anderem Transparenz, Beratungsqualität, Konditionen und Image
ihrer Bank.
Dabei wurden die Institute in unterschiedliche Segmente eingeteilt. Die GLS Bank
zählt zu den "Spezialbanken" und erreicht dort den Spitzenplatz. Gleichzeitig
schneidet sie im Gesamtergebnis aller verglichenen Banken am besten ab.
Eine besondere Kennzahl der Befragung ist der "Net Promoter Score". Er gibt die
Wahrscheinlichkeit an, mit der die Befragten ein Institut weiterempfehlen
würden. Die GLS Bank erreicht mit 91,3 den Spitzenwert. Außerdem sind Kundinnen
und Kunden von nachhaltigen Finanzinstituten überdurchschnittlich zufrieden mit
ihrer Bank, laut den Ergebnissen der Analyse.
"Ich freue mich über das Ergebnis und möchte allen Kolleginnen und Kollegen für
ihre tägliche Arbeit danken. Sie bildet die Basis dieser schönen Kundenresonanz.
Gleichzeitig zeigt die Befragung: Auch im Jahr 2025 gelten Nachhaltigkeit und
Fairness als klare Wettbewerbsfaktoren." , sagt Vorstandssprecherin Aysel
Osmanoglu.
Pressekontakt:
Silke Bender
Lukas Feldmann
Galika Ivanov
Nora Schareika
M: mailto:presse@gls.de
T: +49 (0) 234 5797 5340
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6166209
OTS: GLS Bank
zählt zu den "Spezialbanken" und erreicht dort den Spitzenplatz. Gleichzeitig
schneidet sie im Gesamtergebnis aller verglichenen Banken am besten ab.
Eine besondere Kennzahl der Befragung ist der "Net Promoter Score". Er gibt die
Wahrscheinlichkeit an, mit der die Befragten ein Institut weiterempfehlen
würden. Die GLS Bank erreicht mit 91,3 den Spitzenwert. Außerdem sind Kundinnen
und Kunden von nachhaltigen Finanzinstituten überdurchschnittlich zufrieden mit
ihrer Bank, laut den Ergebnissen der Analyse.
"Ich freue mich über das Ergebnis und möchte allen Kolleginnen und Kollegen für
ihre tägliche Arbeit danken. Sie bildet die Basis dieser schönen Kundenresonanz.
Gleichzeitig zeigt die Befragung: Auch im Jahr 2025 gelten Nachhaltigkeit und
Fairness als klare Wettbewerbsfaktoren." , sagt Vorstandssprecherin Aysel
Osmanoglu.
Pressekontakt:
Silke Bender
Lukas Feldmann
Galika Ivanov
Nora Schareika
M: mailto:presse@gls.de
T: +49 (0) 234 5797 5340
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6166209
OTS: GLS Bank
Autor folgen