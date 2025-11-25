GLS Bank erneut "Bank des Jahres"

Bochum (ots) - Die GLS Bank ist zum 16. Mal in Folge die "Bank des Jahres". Die

Kund*innen bescheinigten der Bank das beste Gesamtergebnis. Außerdem Bestnoten

in den Kategorien Image und Sicherheit sowie eine hohe Wahrscheinlichkeit der

Weiterempfehlung.



Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) hat im Auftrag des

Nachrichtensenders ntv insgesamt knapp 15.000 Kund*innen befragt und 25 Banken

miteinander verglichen. Die Befragten beurteilten im Zeitraum von Juni bis

Oktober 2025 unter anderem Transparenz, Beratungsqualität, Konditionen und Image

ihrer Bank.





Dabei wurden die Institute in unterschiedliche Segmente eingeteilt. Die GLS Bank

zählt zu den "Spezialbanken" und erreicht dort den Spitzenplatz. Gleichzeitig

schneidet sie im Gesamtergebnis aller verglichenen Banken am besten ab.



Eine besondere Kennzahl der Befragung ist der "Net Promoter Score". Er gibt die

Wahrscheinlichkeit an, mit der die Befragten ein Institut weiterempfehlen

würden. Die GLS Bank erreicht mit 91,3 den Spitzenwert. Außerdem sind Kundinnen

und Kunden von nachhaltigen Finanzinstituten überdurchschnittlich zufrieden mit

ihrer Bank, laut den Ergebnissen der Analyse.



"Ich freue mich über das Ergebnis und möchte allen Kolleginnen und Kollegen für

ihre tägliche Arbeit danken. Sie bildet die Basis dieser schönen Kundenresonanz.

Gleichzeitig zeigt die Befragung: Auch im Jahr 2025 gelten Nachhaltigkeit und

Fairness als klare Wettbewerbsfaktoren." , sagt Vorstandssprecherin Aysel

Osmanoglu.



