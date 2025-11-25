    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Fair, transparent und sicher

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    GLS Bank erneut "Bank des Jahres"

    Bochum (ots) - Die GLS Bank ist zum 16. Mal in Folge die "Bank des Jahres". Die
    Kund*innen bescheinigten der Bank das beste Gesamtergebnis. Außerdem Bestnoten
    in den Kategorien Image und Sicherheit sowie eine hohe Wahrscheinlichkeit der
    Weiterempfehlung.

    Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) hat im Auftrag des
    Nachrichtensenders ntv insgesamt knapp 15.000 Kund*innen befragt und 25 Banken
    miteinander verglichen. Die Befragten beurteilten im Zeitraum von Juni bis
    Oktober 2025 unter anderem Transparenz, Beratungsqualität, Konditionen und Image
    ihrer Bank.

    Dabei wurden die Institute in unterschiedliche Segmente eingeteilt. Die GLS Bank
    zählt zu den "Spezialbanken" und erreicht dort den Spitzenplatz. Gleichzeitig
    schneidet sie im Gesamtergebnis aller verglichenen Banken am besten ab.

    Eine besondere Kennzahl der Befragung ist der "Net Promoter Score". Er gibt die
    Wahrscheinlichkeit an, mit der die Befragten ein Institut weiterempfehlen
    würden. Die GLS Bank erreicht mit 91,3 den Spitzenwert. Außerdem sind Kundinnen
    und Kunden von nachhaltigen Finanzinstituten überdurchschnittlich zufrieden mit
    ihrer Bank, laut den Ergebnissen der Analyse.

    "Ich freue mich über das Ergebnis und möchte allen Kolleginnen und Kollegen für
    ihre tägliche Arbeit danken. Sie bildet die Basis dieser schönen Kundenresonanz.
    Gleichzeitig zeigt die Befragung: Auch im Jahr 2025 gelten Nachhaltigkeit und
    Fairness als klare Wettbewerbsfaktoren." , sagt Vorstandssprecherin Aysel
    Osmanoglu.

    Pressekontakt:

    Silke Bender
    Lukas Feldmann
    Galika Ivanov
    Nora Schareika

    M: mailto:presse@gls.de
    T: +49 (0) 234 5797 5340

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/6166209
    OTS: GLS Bank




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Fair, transparent und sicher GLS Bank erneut "Bank des Jahres" Die GLS Bank ist zum 16. Mal in Folge die "Bank des Jahres". Die Kund*innen bescheinigten der Bank das beste Gesamtergebnis. Außerdem Bestnoten in den Kategorien Image und Sicherheit sowie eine hohe Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung. Das …