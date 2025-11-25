Climcycle übernimmt Klima.Metrix GmbH
Wien/Berlin (ots) - Ausbau der integrierten Klimarisiko- und
ESG-Compliance-Lösung
Die ESG Software GmbH mit ihrer Marke Climcycle - die führende SaaS Lösung für
Klima-/Umweltrisikomanagement und ESG Compliance für die Financial Services
Industrie - gibt die erfolgreiche Übernahme der Klima.Metrix GmbH bekannt.
Mit der Integration der Klima.Metrix-Software erweitert Climcycle sein Angebot
um die präzise Berechnung der unternehmensbezogenen CO?-Emissionen (Scope 1-3)
und ergänzt damit die bestehende Funktionalität zur Analyse finanzierter
Emissionen nach PCAF-Standard . Kund:innen profitieren von einer vollständig
integrierten Plattform, die Emissionsberechnungen, Dekarbonisierungspfade,
Risikobewertungen sowie regulatorische ESG-Anforderungen in einer gemeinsamen
Datenbasis und Benutzeroberfläche verbindet.
" Durch die Verbindung von Climcycle und Klima.Metrix wird die
Climcycle-Plattform um wesentliche Funktionalitäten ergänzt und ihre Position
als führender Anbieter im Bereich Klima-/Umweltrisikomanagement und
ESG-Compliance in der DACH-Region weiter gestärkt ", erklärt Bernhard Gruber,
CEO von Climcycle. " Die Klima.Metrix Software erhält dadurch zusätzliche
Funktionen und Daten im Bereich Risikomanagement. Alle Kund:innen profitieren
von einer umfänglichen und vollintegrierten State-of-the-Art SaaS-Lösung, die
Risikomanagement, Dekarbonisierung und andere strategische Nachhaltigkeitsziele
sowie ESG-Compliance und Reporting voll digitalisiert und optimal unterstützt. "
Über Climcycle / ESG Software GmbH
Climcycle ist eine führende SaaS-Plattform für ESG-Prozessdigitalisierung,
Risikoanalyse, Compliance und Reporting in der Finanzindustrie. Die Lösung
unterstützt Banken und Finanzdienstleister dabei, regulatorische Anforderungen
effizient zu erfüllen, Klimarisiken bestmöglich zu bewerten und
Nachhaltigkeitsstrategien datenbasiert umzusetzen.
Über Klima.Metrix GmbH
Klima.Metrix ist ein Berliner Softwareanbieter für automatisierte
CO?-Berechnungen und ESG-Reporting für Unternehmen und Finanzinstitute.
Pressekontakt:
ESG Software GmbH
Katharina Loebell
Telefon: +43 664 1377 246
E-Mail: mailto:katharina.loebell@climcycle.com
Website: https://www.climcycle.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181520/6166212
OTS: ESG Software GmbH
