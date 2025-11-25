Climcycle übernimmt Klima.Metrix GmbH

Wien/Berlin (ots) - Ausbau der integrierten Klimarisiko- und

ESG-Compliance-Lösung



Die ESG Software GmbH mit ihrer Marke Climcycle - die führende SaaS Lösung für

Klima-/Umweltrisikomanagement und ESG Compliance für die Financial Services

Industrie - gibt die erfolgreiche Übernahme der Klima.Metrix GmbH bekannt.



Mit der Integration der Klima.Metrix-Software erweitert Climcycle sein Angebot

um die präzise Berechnung der unternehmensbezogenen CO?-Emissionen (Scope 1-3)

und ergänzt damit die bestehende Funktionalität zur Analyse finanzierter

Emissionen nach PCAF-Standard . Kund:innen profitieren von einer vollständig

integrierten Plattform, die Emissionsberechnungen, Dekarbonisierungspfade,

Risikobewertungen sowie regulatorische ESG-Anforderungen in einer gemeinsamen

Datenbasis und Benutzeroberfläche verbindet.





" Durch die Verbindung von Climcycle und Klima.Metrix wird die

Climcycle-Plattform um wesentliche Funktionalitäten ergänzt und ihre Position

als führender Anbieter im Bereich Klima-/Umweltrisikomanagement und

ESG-Compliance in der DACH-Region weiter gestärkt ", erklärt Bernhard Gruber,

CEO von Climcycle. " Die Klima.Metrix Software erhält dadurch zusätzliche

Funktionen und Daten im Bereich Risikomanagement. Alle Kund:innen profitieren

von einer umfänglichen und vollintegrierten State-of-the-Art SaaS-Lösung, die

Risikomanagement, Dekarbonisierung und andere strategische Nachhaltigkeitsziele

sowie ESG-Compliance und Reporting voll digitalisiert und optimal unterstützt. "



Über Climcycle / ESG Software GmbH



Climcycle ist eine führende SaaS-Plattform für ESG-Prozessdigitalisierung,

Risikoanalyse, Compliance und Reporting in der Finanzindustrie. Die Lösung

unterstützt Banken und Finanzdienstleister dabei, regulatorische Anforderungen

effizient zu erfüllen, Klimarisiken bestmöglich zu bewerten und

Nachhaltigkeitsstrategien datenbasiert umzusetzen.



Über Klima.Metrix GmbH



Klima.Metrix ist ein Berliner Softwareanbieter für automatisierte

CO?-Berechnungen und ESG-Reporting für Unternehmen und Finanzinstitute.



