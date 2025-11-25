    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Climcycle übernimmt Klima.Metrix GmbH

    Wien/Berlin (ots) - Ausbau der integrierten Klimarisiko- und
    ESG-Compliance-Lösung

    Die ESG Software GmbH mit ihrer Marke Climcycle - die führende SaaS Lösung für
    Klima-/Umweltrisikomanagement und ESG Compliance für die Financial Services
    Industrie - gibt die erfolgreiche Übernahme der Klima.Metrix GmbH bekannt.

    Mit der Integration der Klima.Metrix-Software erweitert Climcycle sein Angebot
    um die präzise Berechnung der unternehmensbezogenen CO?-Emissionen (Scope 1-3)
    und ergänzt damit die bestehende Funktionalität zur Analyse finanzierter
    Emissionen nach PCAF-Standard . Kund:innen profitieren von einer vollständig
    integrierten Plattform, die Emissionsberechnungen, Dekarbonisierungspfade,
    Risikobewertungen sowie regulatorische ESG-Anforderungen in einer gemeinsamen
    Datenbasis und Benutzeroberfläche verbindet.

    " Durch die Verbindung von Climcycle und Klima.Metrix wird die
    Climcycle-Plattform um wesentliche Funktionalitäten ergänzt und ihre Position
    als führender Anbieter im Bereich Klima-/Umweltrisikomanagement und
    ESG-Compliance in der DACH-Region weiter gestärkt ", erklärt Bernhard Gruber,
    CEO von Climcycle. " Die Klima.Metrix Software erhält dadurch zusätzliche
    Funktionen und Daten im Bereich Risikomanagement. Alle Kund:innen profitieren
    von einer umfänglichen und vollintegrierten State-of-the-Art SaaS-Lösung, die
    Risikomanagement, Dekarbonisierung und andere strategische Nachhaltigkeitsziele
    sowie ESG-Compliance und Reporting voll digitalisiert und optimal unterstützt. "

    Über Climcycle / ESG Software GmbH

    Climcycle ist eine führende SaaS-Plattform für ESG-Prozessdigitalisierung,
    Risikoanalyse, Compliance und Reporting in der Finanzindustrie. Die Lösung
    unterstützt Banken und Finanzdienstleister dabei, regulatorische Anforderungen
    effizient zu erfüllen, Klimarisiken bestmöglich zu bewerten und
    Nachhaltigkeitsstrategien datenbasiert umzusetzen.

    Über Klima.Metrix GmbH

    Klima.Metrix ist ein Berliner Softwareanbieter für automatisierte
    CO?-Berechnungen und ESG-Reporting für Unternehmen und Finanzinstitute.

    Pressekontakt:

    ESG Software GmbH
    Katharina Loebell
    Telefon: +43 664 1377 246
    E-Mail: mailto:katharina.loebell@climcycle.com
    Website: https://www.climcycle.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181520/6166212
    OTS: ESG Software GmbH




