    Handelsstreit: Jetzt geht doch US-Soja nach China

    Eigentlich war vereinbart worden, dass China die US-amerikanische Sojaernte übernimmt. Da zunächst nur drei Prozent der angekündigten Menge gekauft worden waren, erhitzte die Gemüter.

    Für Sie zusammengefasst
    USA & China - Handelsstreit: Jetzt geht doch US-Soja nach China
    Foto: Michael Conroy - AP

    "Die chinesischen Käufe amerikanischer Sojabohnen verlaufen planmäßig", sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Dienstag unter Verweis auf eine Vereinbarung, wonach Peking in den nächsten dreieinhalb Jahren 87,5 Millionen Tonnen des US-Produkts erwerben soll.

    Die USA und China werden laut Bessent immer natürliche Rivalen bleiben, doch die Beziehung zwischen den beiden Ländern befinde sich derzeit in einer guten Verfassung, sagte er aktuell gegenüber CNBC.

    Am Montag lobte US-Präsident Donald Trump die Beziehungen zu China als "äußerst stark" nach einem Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Das Gespräch fand wenige Wochen nach dem Treffen der beiden Staatsoberhäupter in Südkorea statt, bei dem sie sich auf einen Rahmen für ein Handelsabkommen einigten, das noch nicht finalisiert ist.

    Trump und Xi könnten im kommenden Jahr laut Bessent vier Treffen abhalten. Trump könnte am jährlichen Gipfel der Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) teilnehmen, der 2026 von China ausgerichtet wird, während Xi an der jährlichen Zusammenkunft der Gruppe der 20 Industrie- und Schwellenländer (G20) in den Vereinigten Staaten teilnehmen wird.

    Die beiden Staatsoberhäupter werden außerdem offizielle Staatsbesuche in den jeweiligen Ländern des anderen abstatten, so Bessent.

    Zunächst hatte es so ausgesehen, als ob der im Oktober verkündete Waffenstillstand im Handelsstreit zwischen den USA und China, erste Risse bekommen hätte; jetzt scheint zunächst einmal wieder Ruhe eingekehrt zu sein.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Sojabohnen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 1.120PKT auf Ariva Indikation (25. November 2025, 17:29 Uhr) gehandelt.

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
