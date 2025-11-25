Handelsstreit: Jetzt geht doch US-Soja nach China

Die USA und China werden laut Bessent immer natürliche Rivalen bleiben, doch die Beziehung zwischen den beiden Ländern befinde sich derzeit in einer guten Verfassung, sagte er aktuell gegenüber CNBC.

"Die chinesischen Käufe amerikanischer Sojabohnen verlaufen planmäßig", sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Dienstag unter Verweis auf eine Vereinbarung, wonach Peking in den nächsten dreieinhalb Jahren 87,5 Millionen Tonnen des US-Produkts erwerben soll.

Am Montag lobte US-Präsident Donald Trump die Beziehungen zu China als "äußerst stark" nach einem Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Das Gespräch fand wenige Wochen nach dem Treffen der beiden Staatsoberhäupter in Südkorea statt, bei dem sie sich auf einen Rahmen für ein Handelsabkommen einigten, das noch nicht finalisiert ist.

Trump und Xi könnten im kommenden Jahr laut Bessent vier Treffen abhalten. Trump könnte am jährlichen Gipfel der Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) teilnehmen, der 2026 von China ausgerichtet wird, während Xi an der jährlichen Zusammenkunft der Gruppe der 20 Industrie- und Schwellenländer (G20) in den Vereinigten Staaten teilnehmen wird.

Die beiden Staatsoberhäupter werden außerdem offizielle Staatsbesuche in den jeweiligen Ländern des anderen abstatten, so Bessent.

Zunächst hatte es so ausgesehen, als ob der im Oktober verkündete Waffenstillstand im Handelsstreit zwischen den USA und China, erste Risse bekommen hätte; jetzt scheint zunächst einmal wieder Ruhe eingekehrt zu sein.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Sojabohnen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 1.120PKT auf Ariva Indikation (25. November 2025, 17:29 Uhr) gehandelt.

