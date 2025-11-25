Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 25.11.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.139,87USD pro Feinunze und notiert damit +0,02 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 51,02USD und damit -0,69 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,42USD und verzeichnet ein Minus von -2,09 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,53USD und verzeichnet ein Minus von -2,34 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.381,00USD
|-1,50 %
|Platin
|1.547,00USD
|+0,16 %
|Kupfer London Rolling
|10.808,74USD
|+0,40 %
|Aluminium
|2.795,04PKT
|-0,49 %
|Erdgas
|4,457USD
|-4,38 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -4,38 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.11.25, 17:29 Uhr.