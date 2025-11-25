Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 25.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.139,87USD pro Feinunze und notiert damit +0,02 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 51,02USD und damit -0,69 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,42USD und verzeichnet ein Minus von -2,09 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,53USD und verzeichnet ein Minus von -2,34 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.381,00 USD -1,50 % Platin 1.547,00 USD +0,16 % Kupfer London Rolling 10.808,74 USD +0,40 % Aluminium 2.795,04 PKT -0,49 % Erdgas 4,457 USD -4,38 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -4,38 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.11.25, 17:29 Uhr.