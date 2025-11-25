Euro legt merklich zu

Der ganze „BRICS entdollarisieren wegen Sanktionen“-Spruch ist nur die halbe Wahrheit. Sanktionen haben das Thema sichtbarer gemacht, aber der eigentliche Grund liegt tiefer: Die USA können ihre Schulden ohne dauerhaft negative Realzinsen gar nicht stabilisieren. Und genau diese negativen Realrenditen haben zwischen 2020–2022 allen großen Reservehaltern reale Verluste beschert.

Für Länder wie China, Indien oder Brasilien ist das ein massives Problem: Wenn du hunderte Milliarden in US-Anleihen hältst, willst du nicht jedes Jahr 5–7 % Kaufkraft verlieren. Darum kaufen Zentralbanken seit Jahren netto keine US-Treasuries mehr und schichten stattdessen leise in Gold, lokale Währungen und bilaterale Abrechnungen um.

Warum reden alle trotzdem über Sanktionen?

Ganz einfach:

– USA: Leichter zu sagen „Sanktionen verunsichern“ als „unsere Finanzen sind strukturell unhaltbar“.

– BRICS: Wenn sie offen sagen würden „wir trauen US-Schulden nicht mehr“, crashen sie ihre eigenen Bestände.

Also erzählen beide Seiten dieselbe geopolitische Story – aus völlig verschiedenen Motiven.

Der echte Treiber ist aber ökonomisch: Die Welt hat keine Lust mehr, dauerhaft reale Verluste im Dollar zu akzeptieren. Gold ist der strukturelle Gewinner.

Goldpreis-Schätzung (realistisch, nicht spekulativ):

– 1 Jahr: ca. 4.300 – 5.500 USD

– 2 Jahre: ca. 5.000 – 7.000 USD

– 5 Jahre: ca. 7.000 – 12.000 USD

Der Grund: Die USA müssen negative Realzinsen fahren, BRICS kaufen weiter Gold wie verrückt, und die globalen Reserveströme drehen sich langsam, aber stetig um.

Kurz gesagt: Die Entdollarisierung läuft – egal, was erzählt wird – und Gold hat strukturellen Rückenwind für viele Jahre.



