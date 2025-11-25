Devisen
Euro legt merklich zu
- Euro steigt auf 1,1563 US-Dollar, Referenzkurs 1,1551
- Hoffnung auf Fortschritt im Ukraine-Konflikt stützt Euro
- US-Dollar belastet durch schwache Konsumdaten und Shutdown
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag merklich zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete 1,1563 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch knapp über 1,15 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1551 (Montag: 1,1544) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8657 (0,8662) Euro.
Vor allem die Hoffnung auf Fortschritt bei den Verhandlungen im Ukraine-Konflikt stützen den Euro. Washington und Kiew sind sich nach ukrainischen Angaben über die wichtigsten Fragen des US-Friedensplans einig geworden. Russland hat allerdings vor größeren Abweichungen zu Gunsten der Ukraine gewarnt.
Belastet wurde der US-Dollar durch schwache Konsumdaten aus den Vereinigten Staaten. Das Verbrauchervertrauen trübte sich stärker als erwartet ein. "Die Verbraucher zeigten sich sowohl hinsichtlich ihrer aktuellen als auch ihrer zukünftigen Beschäftigungslage, ihres Einkommens und ihrer finanziellen Situation weniger zuversichtlich, was möglicherweise auf den Stillstand der Regierung zurückzuführen ist", sagte Dana M. Peterson, Chefvolkswirtin des Conference Board. Die Mitte November zu Ende gegangene teilweise Schließung der Regierungsbehörden war mit 43 Tagen der längste sogenannte Shutdown der US-Geschichte.
Große Kursausschläge erwarten Experten im weiteren Wochenverlauf nicht. "Diese Woche ist zumindest für den US-amerikanischen Handel eine kurze Woche, da am Donnerstag Thanksgiving gefeiert wird", kommentierte Commerzbank-Expertin Antje Praefcke. "Entsprechend dünn wird der Erfahrung nach der Handel ab Mittwochnachmittag werden." Schließlich gebe der Dollar den Ton am Devisenmarkt an.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87880 (0,88040) britische Pfund, 180,42 (181,22) japanische Yen und 0,9345 (0,9324) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.135 Dollar. Das war etwa ein Dollar weniger als am Vortag./jsl/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der ganze „BRICS entdollarisieren wegen Sanktionen“-Spruch ist nur die halbe Wahrheit. Sanktionen haben das Thema sichtbarer gemacht, aber der eigentliche Grund liegt tiefer: Die USA können ihre Schulden ohne dauerhaft negative Realzinsen gar nicht stabilisieren. Und genau diese negativen Realrenditen haben zwischen 2020–2022 allen großen Reservehaltern reale Verluste beschert.
Für Länder wie China, Indien oder Brasilien ist das ein massives Problem: Wenn du hunderte Milliarden in US-Anleihen hältst, willst du nicht jedes Jahr 5–7 % Kaufkraft verlieren. Darum kaufen Zentralbanken seit Jahren netto keine US-Treasuries mehr und schichten stattdessen leise in Gold, lokale Währungen und bilaterale Abrechnungen um.
Warum reden alle trotzdem über Sanktionen?
Ganz einfach:
– USA: Leichter zu sagen „Sanktionen verunsichern“ als „unsere Finanzen sind strukturell unhaltbar“.
– BRICS: Wenn sie offen sagen würden „wir trauen US-Schulden nicht mehr“, crashen sie ihre eigenen Bestände.
Also erzählen beide Seiten dieselbe geopolitische Story – aus völlig verschiedenen Motiven.
Der echte Treiber ist aber ökonomisch: Die Welt hat keine Lust mehr, dauerhaft reale Verluste im Dollar zu akzeptieren. Gold ist der strukturelle Gewinner.
Goldpreis-Schätzung (realistisch, nicht spekulativ):
– 1 Jahr: ca. 4.300 – 5.500 USD
– 2 Jahre: ca. 5.000 – 7.000 USD
– 5 Jahre: ca. 7.000 – 12.000 USD
Der Grund: Die USA müssen negative Realzinsen fahren, BRICS kaufen weiter Gold wie verrückt, und die globalen Reserveströme drehen sich langsam, aber stetig um.
Kurz gesagt: Die Entdollarisierung läuft – egal, was erzählt wird – und Gold hat strukturellen Rückenwind für viele Jahre.
Dann kann jeder entscheiden, ob er den Inhalt interessant findet und dein Forum besuchen möchte. Dann findest du bestimmt auch keinen Meckerer mehr, der dich kritisiert.
Vielleicht kannst du dann sogar einen allgemeinen Bezahlmodus einführen. Kontaktier doch mal den Moderator.