85 0 Kommentare XTPL soars: commercial revenue up 50%+ and strongest Q3 in history

XTPL S.A. is entering a breakthrough phase, posting record 2025 revenues and gearing up for even stronger growth in 2026 driven by cutting-edge printing technologies and new markets.

XTPL S.A. reported a 54% increase in commercial revenues for the first three quarters of 2025, totaling PLN 10.3 million.

The third quarter of 2025 was the strongest in XTPL's history, with revenues reaching PLN 5.1 million, a 405% year-on-year increase.

The growth was driven by the delivery of six Delta Printing System (DPS) devices and four Ultra-Precise Dispensing (UPD) modules.

XTPL anticipates significantly higher revenues in 2026, supported by a strong project pipeline and new opportunities in the defense sector.

The company is pursuing multiple financing options to address a capital gap of PLN 15-20 million for 2026, including debt financing and potential strategic investors.

XTPL is currently engaged in its first industrial implementation of UPD technology, with five modules delivered to a leading Chinese manufacturer, and has five advanced projects nearing industrial implementation.





