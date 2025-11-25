Dax macht Freudensprung - Friedensverhandlungen locken Käufer an

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss stand der Index bei 23.465 Punkten ein rundes Prozent höher als am Vortag. Die Hoffnung auf einen vielleicht doch schneller als erwarteten Frieden in der Ukraine sorgte dabei am Mittag für einen sichtbaren Freudensprung auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal.



Als gegen 14 Uhr Meldungen kamen, die Ukraine hätte dem umstrittenen Plan der US-Amerikaner zugestimmt, sprang der Dax sichtlich bis an die Widerstandszone um 23.500 Punkte heran. "Da war dann zum einen aus technischer Sicht Schluss, zum anderen bleiben auch nach dieser Meldung mehr Fragen als Antworten offen", kommentierte Christine Romar von CMC Markets das Marktgeschehen. Offen sei die Frage, welchem Plan Kiew nun genau zugestimmt habe, der schließlich mehrfach geändert wurde, wobei die Details nicht öffentlich sind. "Festzuhalten bleibt, dass Bewegung in die Verhandlungen gekommen ist und man einem Waffenstillstand in diesem fast vier Jahre dauernden Krieg höchstwahrscheinlich näher ist als je zuvor", sagte Romar.





