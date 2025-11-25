Der Börsen-Tag
DAX & Co. ziehen davon: Deutsche Indizes schlagen heute die Wall Street
Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen im Schatten: Wer heute zu den Gewinnern und Verlierern an DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 zählt.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei die deutschen Börsenbarometer stärker zulegen als die großen US-Indizes. In Deutschland verzeichnet der DAX ein Plus von 1,08 Prozent auf 23.488,72 Punkte und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Noch dynamischer zeigt sich der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, mit einem Anstieg von 1,62 Prozent auf 29.023,95 Punkte. Auch der Nebenwerteindex SDAX legt zu, wenn auch etwas moderater: Er gewinnt 0,60 Prozent auf 16.143,49 Punkte. Deutlich im Plus notiert zudem der TecDAX, der technologieorientierte Index steigt um 1,32 Prozent auf 3.499,31 Punkte und gehört damit zu den Tagesgewinnern im deutschen Markt. An der Wall Street fallen die Kursgewinne im Vergleich dazu verhaltener aus. Der Dow Jones steigt um 0,81 Prozent auf 46.836,98 Punkte und zeigt damit eine solide, aber weniger ausgeprägte Aufwärtsbewegung als die großen deutschen Indizes. Der marktbreite S&P 500 legt lediglich um 0,25 Prozent auf 6.721,06 Punkte zu und hinkt damit sowohl den deutschen Leitindizes als auch dem Dow Jones hinterher. In der Gesamtbetrachtung präsentieren sich die deutschen Aktienmärkte heute deutlich stärker als die US-Börsen. Besonders der MDAX und der TecDAX stechen mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen hervor, während in den USA vor allem der S&P 500 nur verhalten zulegen kann.
DAX TopwerteHeidelberg Materials führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 6.30% an, gefolgt von Continental mit 3.35% und Daimler Truck Holding, das um 2.80% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete SAP einen Rückgang von -1.35%, während RWE um -1.38% fiel. Scout24 hatte den stärksten Verlust mit -1.74%.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Sartorius Vz. mit einem Plus von 5.10% hervor, gefolgt von RENK Group mit 4.49% und K+S, das um 3.53% zulegte.
MDAX FlopwerteTAG Immobilien fiel um -0.97%, LEG Immobilien um -1.23% und IONOS Group verzeichnete einen Rückgang von -1.43%.
SDAX TopwerteFormycon führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 6.42% an, gefolgt von mutares mit 4.60% und Salzgitter, das um 4.43% zulegte.
SDAX FlopwerteSMA Solar Technology fiel um -3.96%, während die Friedrich Vorwerk Group um -4.40% sank. thyssenkrupp nucera verzeichnete den stärksten Verlust mit -8.91%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind Sartorius Vz. mit 5.10%, Evotec mit 3.92% und Bechtle mit 2.84% die Spitzenreiter.
TecDAX FlopwerteNagarro fiel um -1.81%, PNE um -3.39% und SMA Solar Technology verzeichnete einen Rückgang von -3.96%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Merck & Co mit einem Anstieg von 3.63%, gefolgt von The Home Depot mit 2.88% und Nike (B) mit 2.79%.
Dow Jones FlopwerteIBM fiel um -0.48%, Chevron Corporation um -0.77% und NVIDIA verzeichnete den stärksten Rückgang mit -4.12%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Keysight Technologies mit einem Anstieg von 7.04% hervor, gefolgt von Albemarle mit 6.00% und MGM Resorts mit 5.71%.
S&P 500 FlopwerteVistra fiel um -3.43%, J.M. Smucker um -3.44% und AppLovin Registered (A) verzeichnete einen Rückgang von -3.50%.
