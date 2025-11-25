    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Baustoffindustrie fordert mehr Tempo in der Baupolitik

    Berlin (ots) - Vor dem Spitzengespräch der Verbände mit Bundesbauministerin
    Verena Hubertz zieht der Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e.V. (bbs)
    eine Zwischenbilanz zur Baupolitik der schwarz-roten Bundesregierung. Trotz
    einiger Fortschritte bleibe der Handlungsdruck hoch. "Die Lage am Bau ist
    weiterhin ernst. Immerhin, das Grundgerüst für den baukonjunkturellen Aufschwung
    steht, es braucht jetzt aber mehr Tempo.", sagt bbs-Hauptgeschäftsführer
    Matthias Frederichs. Die Branche kämpfe weiter mit den Folgen eines massiven
    Einbruchs: Zwischen 2021 und 2024 ging die Baustoffproduktion um rund 25 Prozent
    zurück und verharrt seither auf niedrigem Niveau.

    Besonders angespannt ist die Lage bei Unternehmen, die überwiegend in den
    Wohnungsbau liefern. Werksschließungen und Kurzarbeit prägen seit Jahren den
    Alltag. Gleichzeitig sieht die Industrie Chancen - vorausgesetzt, die Politik
    setze ihre jüngsten Beschlüsse schnell in die Praxis um. Ein zentrales Signal
    ist aus Sicht des bbs der Bau-Turbo, der Kommunen bis Ende 2030 beim Wohnungsbau
    u.a. Abweichungen vom Bauplanungsrecht ermöglicht, um Projekte zu beschleunigen.
    Hinzu kommen die vom Haushaltsausschuss freigegebenen 800 Millionen Euro zur
    Aktivierung des Bauüberhangs. "Bereits genehmigte Wohnungen können am
    schnellsten gebaut werden - die temporäre EH55-Förderung ist eine Brücke, die
    wir brauchen, bis der Bau-Turbo Wirkung entfaltet", so Frederichs.

    Der Verband fordert zugleich eine zügige Bündelung der Förderlandschaft. Das
    aktuelle "Förderdickicht" sei für Bauherren kaum zu überblicken - und damit ein
    Bremsklotz für Investitionen. Skeptisch sieht der Verband die veröffentlichten
    Eckpunkte zum Gebäudetyp E. Der Grundgedanke, auf einen Teil der üblichen
    technischen und planerischen Anforderungen zu verzichten, sei gut gemeint.
    Jedoch fehle es bisher an einer rechtssicheren Umsetzung für den Wohnungsbau.

    Deutliche Kritik übt der bbs an Verzögerungen bei weiteren zentralen Vorhaben.
    Die Branche warte seit Wochen auf den Start der Novellierung des
    Gebäudeenergiegesetzes sowie auf den Beginn der nationalen Umsetzung der
    EU-Gebäuderichtlinie. "Nach den Debatten um das Heizungsgesetz sitzt die
    Bundesregierung hier auf einem Pulverfass. Die Umsetzung muss planungssicher und
    sozialverträglich erfolgen", warnt Frederichs. Auch die 2025 geplante Reform des
    Baugesetzbuchs müsse mehr Tempo aufnehmen - und die heimische Rohstoffgewinnung
    als Voraussetzung für den Wohnungsbau stärker berücksichtigen. Kaum Fortschritte
    sieht der Verband im Bereich Kreislaufwirtschaft. Wichtige Gesetzesinitiativen,
    etwa ein Abfallende für qualitätsgesicherte Sekundärbaustoffe, stünden seit
    Jahren aus. Politisch sei hier laut Frederichs "wenig bis gar keine Bewegung."

    Für 2026 fordert der bbs im ersten Schritt eine zügige Umsetzung der geplanten
    Vorhaben. "Bis wir aus der Baukrise herauskommen, liegt noch ein gutes Stück
    Arbeit vor uns." so Frederichs.

    Pressekontakt:

    Luke Voutta
    0307261999-23
    mailto:l.voutta@bvbaustoffe.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173545/6166238
    OTS: Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e.V.




