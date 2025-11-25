Baustoffindustrie fordert mehr Tempo in der Baupolitik

Berlin (ots) - Vor dem Spitzengespräch der Verbände mit Bundesbauministerin

Verena Hubertz zieht der Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e.V. (bbs)

eine Zwischenbilanz zur Baupolitik der schwarz-roten Bundesregierung. Trotz

einiger Fortschritte bleibe der Handlungsdruck hoch. "Die Lage am Bau ist

weiterhin ernst. Immerhin, das Grundgerüst für den baukonjunkturellen Aufschwung

steht, es braucht jetzt aber mehr Tempo.", sagt bbs-Hauptgeschäftsführer

Matthias Frederichs. Die Branche kämpfe weiter mit den Folgen eines massiven

Einbruchs: Zwischen 2021 und 2024 ging die Baustoffproduktion um rund 25 Prozent

zurück und verharrt seither auf niedrigem Niveau.



Besonders angespannt ist die Lage bei Unternehmen, die überwiegend in den

Wohnungsbau liefern. Werksschließungen und Kurzarbeit prägen seit Jahren den

Alltag. Gleichzeitig sieht die Industrie Chancen - vorausgesetzt, die Politik

setze ihre jüngsten Beschlüsse schnell in die Praxis um. Ein zentrales Signal

ist aus Sicht des bbs der Bau-Turbo, der Kommunen bis Ende 2030 beim Wohnungsbau

u.a. Abweichungen vom Bauplanungsrecht ermöglicht, um Projekte zu beschleunigen.

Hinzu kommen die vom Haushaltsausschuss freigegebenen 800 Millionen Euro zur

Aktivierung des Bauüberhangs. "Bereits genehmigte Wohnungen können am

schnellsten gebaut werden - die temporäre EH55-Förderung ist eine Brücke, die

wir brauchen, bis der Bau-Turbo Wirkung entfaltet", so Frederichs.





Der Verband fordert zugleich eine zügige Bündelung der Förderlandschaft. Das

aktuelle "Förderdickicht" sei für Bauherren kaum zu überblicken - und damit ein

Bremsklotz für Investitionen. Skeptisch sieht der Verband die veröffentlichten

Eckpunkte zum Gebäudetyp E. Der Grundgedanke, auf einen Teil der üblichen

technischen und planerischen Anforderungen zu verzichten, sei gut gemeint.

Jedoch fehle es bisher an einer rechtssicheren Umsetzung für den Wohnungsbau.



Deutliche Kritik übt der bbs an Verzögerungen bei weiteren zentralen Vorhaben.

Die Branche warte seit Wochen auf den Start der Novellierung des

Gebäudeenergiegesetzes sowie auf den Beginn der nationalen Umsetzung der

EU-Gebäuderichtlinie. "Nach den Debatten um das Heizungsgesetz sitzt die

Bundesregierung hier auf einem Pulverfass. Die Umsetzung muss planungssicher und

sozialverträglich erfolgen", warnt Frederichs. Auch die 2025 geplante Reform des

Baugesetzbuchs müsse mehr Tempo aufnehmen - und die heimische Rohstoffgewinnung

als Voraussetzung für den Wohnungsbau stärker berücksichtigen. Kaum Fortschritte

sieht der Verband im Bereich Kreislaufwirtschaft. Wichtige Gesetzesinitiativen,

etwa ein Abfallende für qualitätsgesicherte Sekundärbaustoffe, stünden seit

Jahren aus. Politisch sei hier laut Frederichs "wenig bis gar keine Bewegung."



Für 2026 fordert der bbs im ersten Schritt eine zügige Umsetzung der geplanten

Vorhaben. "Bis wir aus der Baukrise herauskommen, liegt noch ein gutes Stück

Arbeit vor uns." so Frederichs.



Pressekontakt:



Luke Voutta

0307261999-23

mailto:l.voutta@bvbaustoffe.de



