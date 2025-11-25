    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLululemon Athletica AktievorwärtsNachrichten zu Lululemon Athletica

    Lululemon Athletica Aktie legt weiter zu - +4,60 % - 25.11.2025

    Am 25.11.2025 ist die Lululemon Athletica Aktie, bisher, um +4,60 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lululemon Athletica Aktie.

    Lululemon Athletica ist ein führender Anbieter im Premium-Sportbekleidungsmarkt, bekannt für Qualität und Innovation.

    Lululemon Athletica Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 25.11.2025

    Mit einer Performance von +4,60 % konnte die Lululemon Athletica Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lululemon Athletica Aktie. Nach einem Plus von +0,94 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 154,09, mit einem Plus von +4,60 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der Kurs der Lululemon Athletica Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -17,00 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lululemon Athletica um -60,16 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,22 % geändert.

    Lululemon Athletica Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,74 %
    1 Monat -3,84 %
    3 Monate -17,00 %
    1 Jahr -51,75 %

    Informationen zur Lululemon Athletica Aktie

    Es gibt 113 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,25 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 25.11. - US Tech 100 schwach -0,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Lululemon Athletica Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lululemon Athletica

    ISIN:US5500211090WKN:A0MXBY



    RSS-Feed abonnieren

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
