Lululemon Athletica Aktie legt weiter zu - +4,60 % - 25.11.2025

Mit einer Performance von +4,60 % konnte die Lululemon Athletica Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lululemon Athletica Aktie. Nach einem Plus von +0,94 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 154,09€, mit einem Plus von +4,60 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Lululemon Athletica ist ein führender Anbieter im Premium-Sportbekleidungsmarkt, bekannt für Qualität und Innovation.

Der Kurs der Lululemon Athletica Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -17,00 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lululemon Athletica um -60,16 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,22 % geändert.

Lululemon Athletica Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,74 % 1 Monat -3,84 % 3 Monate -17,00 % 1 Jahr -51,75 %

Informationen zur Lululemon Athletica Aktie

Es gibt 113 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,25 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Lululemon Athletica Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.