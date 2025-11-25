    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihenpreise steigen leicht, Euro-Bund-Future +0,12%
    • Zehnjährige Bundesanleihe mit Rendite von 2,67%
    • Deutsche Wirtschaft stagniert, kein Wachstum im Q3 2023
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 129,06 Punkte ein. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,67 Prozent.

    Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft lässt weiter auf sich warten: Nach einem Minus im Frühjahr gab es auch im dritten Quartal kein Wachstum. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Morgen bestätigte. Bereits im Schlussquartal 2025 könnte sich die Wirtschaftsleistung wieder etwas erhöhen, sodass Europas größte Volkswirtschaft im Gesamtjahr knapp am dritten Jahr ohne Wachstum vorbeischrammen würde.

    Etwas gestützt wurden die Anleihen durch schwache Konsumdaten aus den Vereinigten Staaten. Das Verbrauchervertrauen trübte sich stärker als erwartet ein. "Die Verbraucher zeigten sich sowohl hinsichtlich ihrer aktuellen als auch ihrer zukünftigen Beschäftigungslage, ihres Einkommens und ihrer finanziellen Situation weniger zuversichtlich, was möglicherweise auf den Stillstand der Regierung zurückzuführen ist", sagte Dana M. Peterson, Chefvolkswirtin des Conference Board. Die Mitte November zu Ende gegangene teilweise Schließung der Regierungsbehörden war mit 43 Tagen der längste sogenannte Shutdown der US-Geschichte./jsl/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Leichte Kursgewinne Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 129,06 Punkte ein. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,67 Prozent. Der Aufschwung der deutschen …