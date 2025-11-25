Pharma Deutschland erweitert Vorstand auf Mitgliederversammlung 2025 / Mitgliederversammlung wählt Hatice Camdere (Amgen GmbH), Susanne Lamminger (HexalAG/Sandoz) und Christian Thams (Johnson&Johnson) (FOTO)

Berlin (ots) - Auf der 71. Mitgliedersammlung von Pharma Deutschland wurden drei

neue Vorstandsmitglieder berufen.



Die neuen Vorstandsmitglieder sind Hatice Camdere (Amgen GmbH), Susanne

Lamminger (Hexal AG / Sandoz) und Christian Thams (Johnson & Johnson Innovative

Medicine).



Dazu sagte der Vorstandsvorsitzende von Pharma Deutschland, Jörg Wieczorek: "Mit

der Erweiterung des Vorstandes verstärken wir das Gremium mit engagierten

Menschen, die uns mit ihrem Sachverstand und ihrem Know-how bezüglich der

Branche und der politischen Rahmenbedingungen noch besser positionieren. Unser

Ziel ist es, die vielfältige Branche und ihre Anliegen bestmöglich zu vertreten

und den Pharmastandort Deutschland stärker, zukunftsfähiger und resilienter zu

machen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Johnson & Johnson! Long 188,10€ 1,69 × 10,70 Zum Produkt Short 226,45€ 1,71 × 10,29 Zum Produkt