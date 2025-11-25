    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSandoz Group AktievorwärtsNachrichten zu Sandoz Group
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pharma Deutschland erweitert Vorstand auf Mitgliederversammlung 2025 / Mitgliederversammlung wählt Hatice Camdere (Amgen GmbH), Susanne Lamminger (HexalAG/Sandoz) und Christian Thams (Johnson&Johnson) (FOTO)

    Berlin (ots) - Auf der 71. Mitgliedersammlung von Pharma Deutschland wurden drei
    neue Vorstandsmitglieder berufen.

    Die neuen Vorstandsmitglieder sind Hatice Camdere (Amgen GmbH), Susanne
    Lamminger (Hexal AG / Sandoz) und Christian Thams (Johnson & Johnson Innovative
    Medicine).

    Dazu sagte der Vorstandsvorsitzende von Pharma Deutschland, Jörg Wieczorek: "Mit
    der Erweiterung des Vorstandes verstärken wir das Gremium mit engagierten
    Menschen, die uns mit ihrem Sachverstand und ihrem Know-how bezüglich der
    Branche und der politischen Rahmenbedingungen noch besser positionieren. Unser
    Ziel ist es, die vielfältige Branche und ihre Anliegen bestmöglich zu vertreten
    und den Pharmastandort Deutschland stärker, zukunftsfähiger und resilienter zu
    machen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Johnson & Johnson!
    Long
    188,10€
    Basispreis
    1,69
    Ask
    × 10,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    226,45€
    Basispreis
    1,71
    Ask
    × 10,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Vorstand von Pharma Deutschland wurde in der heutigen Mitgliederversammlung
    von 17 auf 18 Mitglieder erweitert. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Dr.
    Theresa von Fugler (ehemals Opella Germany / A. Nattermann & Cie. GmbH) und
    Christian Hilmer (Johnson & Johnson).

    _______________

    Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der
    Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400
    Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten
    Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in
    Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken
    verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel
    sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die
    Patientinnen und Patienten bereit. Unter http://www.pharmadeutschland.de gibt es
    mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

    Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:

    Hannes Hönemann
    Leiter Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    T. +49 171 5618203
    mailto:hoenemann@pharmadeutschland.de

    Anna Frederike Gutzeit
    CvD Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    T. +49 170 4548014
    mailto:gutzeit@pharmadeutschland.de

    Geschäftsstelle Berlin
    Pharma Deutschland e.V.
    Friedrichstraße 134
    10117 Berlin

    Geschäftsstelle Bonn
    Pharma Deutschland e.V.
    Ubierstraße 71-73
    53173 Bonn

    Geschäftsstelle Brüssel
    Pharma Deutschland e.V.
    Rue Marie de Bourgogne 58
    1000 Brüssel

    http://www.pharmadeutschland.de
    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54882/6166259
    OTS: Pharma Deutschland e.V.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Pharma Deutschland erweitert Vorstand auf Mitgliederversammlung 2025 / Mitgliederversammlung wählt Hatice Camdere (Amgen GmbH), Susanne Lamminger (HexalAG/Sandoz) und Christian Thams (Johnson&Johnson) (FOTO) Auf der 71. Mitgliedersammlung von Pharma Deutschland wurden drei neue Vorstandsmitglieder berufen. Die neuen Vorstandsmitglieder sind Hatice Camdere (Amgen GmbH), Susanne Lamminger (Hexal AG / Sandoz) und Christian Thams (Johnson & Johnson …