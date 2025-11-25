Tuya Smart nimmt an der COP30 und der offiziellen Einführung des Solutions Hub der Vereinten Nationen teil und nutzt KI-Fähigkeiten für globale Nachhaltigkeit

Der United Nations Solutions Hub (UNSH) wurde offiziell auf der COP30 vorgestellt und ist eine globale digitale Plattform, die Klimaschutzlösungen, Partner und reale Umsetzungsmöglichkeiten miteinander verbindet. Die von der UNFCCC, der Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) und Tencent gemeinsam veranstaltete Auftaktveranstaltung brachte mehrere wichtige strategische Partner, darunter Tuya Smart, zusammen, um praktische digitale Anwendungsinnovationen vorzustellen, die Technologie mit Nachhaltigkeitsergebnissen verbinden, darunter KI-gestützte Energieoptimierung, intelligente Fertigung und Projekte im Bereich erneuerbare Energien.

BELÉM, Brasilien, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 13. November wurde Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, zur offiziellen Eröffnung des United Nations Solutions Hub (UNSH) eingeladen und nahm an mehreren Sitzungen in der Blue Zone auf der COP30 teil. Durch seine offene und neutrale Plattform treibt Tuya globale Nachhaltigkeitsbemühungen voran, indem es Partnern die Möglichkeit gibt, schnell AIoT-Lösungen einzusetzen, die eine sauberere, intelligentere und widerstandsfähigere Energiezukunft ermöglichen.

Bei der ersten thematischen Lösungspräsentation im Rahmen der UNSH-Plattform hielt Renan Antoniolli, Regionaldirektor für Smart Industry & Business für Lateinamerika bei Tuya, eine Rede zum Thema „Intelligente Energie und KI-gesteuerte Nachhaltigkeit". Er hob die weit verbreitete Einführung der AIoT-Technologien von Tuya im Energiemanagement von Wohnhäusern, Geschäftsgebäuden und Städten hervor. Durch die Optimierung des Energieverbrauchs mittels KI tragen vernetzte Geräte zur Schaffung eines intelligenten Ökosystems bei, in dem Echtzeitdaten Einzelpersonen, Organisationen und Regierungen in die Lage versetzen, fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Mit einer Plattform, die über 3.000 Produktkategorien miteinander verbindet, demonstrierte Tuya, wie AIoT die Effizienz in Städten steigert und Klimaschutzlösungen durch reale Anwendungen vorantreibt.

In Frankreich wurde das Home Energy Management System (HEMS) von Tuya von Partnern wie Xanlite, Mazda und Thaleos übernommen. Durch die Überwachung des Energieverbrauchs in Echtzeit und die Planung von Geräten mithilfe von KI-Algorithmen und Energiemanagement-Apps können Haushalte ihren Stromverbrauch um 25 bis 30 % senken.