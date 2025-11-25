Oklo Registered (A) Aktie tiefrot - 25.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Oklo Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -5,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,57 %, geht es heute bei der Oklo Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Oklo Registered (A) ist ein Pionier in der Entwicklung kompakter Kernreaktoren für nachhaltige Energie. Mit dem Aurora-Reaktor bietet es eine innovative Lösung für dezentrale Energieversorgung. Es konkurriert mit TerraPower und NuScale Power, hebt sich jedoch durch seine modulare Technologie ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Oklo Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +24,11 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Oklo Registered (A) Aktie damit um -6,18 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -38,78 %. Im Jahr 2025 gab es für Oklo Registered (A) bisher ein Plus von +315,07 %.

Oklo Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,18 % 1 Monat -38,78 % 3 Monate +24,11 % 1 Jahr +242,21 %

Informationen zur Oklo Registered (A) Aktie

Es gibt 156 Mio. Oklo Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,39 Mrd. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Oklo Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oklo Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oklo Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.