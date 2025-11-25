BayWa Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 25.11.2025

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,22 % verliert die BayWa Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der BayWa Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,35 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,3600€, mit einem Minus von -5,22 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

BayWa ist ein führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Agrar, Energie und Bau. Es bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter Agrarprodukte, erneuerbare Energien und Baustoffe. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Unternehmen wie Cargill und ADM. BayWas Alleinstellungsmerkmal ist seine Diversifikation und der Fokus auf erneuerbare Energien.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BayWa Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -75,40 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BayWa Aktie damit um -8,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -67,92 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BayWa einen Rückgang von -77,08 %.

BayWa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,49 % 1 Monat -67,92 % 3 Monate -75,40 % 1 Jahr -73,65 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BayWa Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der BayWa Aktie, die weiterhin unter dem Bezugskurs von 2,79 € notiert. Nutzer äußern Bedenken über die Zukunft der Geschäftsbereiche, insbesondere im Agrar- und Baustoffhandel, und kritisieren die hohe Verschuldung von 5 Milliarden Euro. Die bevorstehenden Zahlen und der Ausblick des Managements am 27. November werden als entscheidend angesehen, während einige Anleger einen Einstieg bei weiteren Rückgängen in Betracht ziehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BayWa eingestellt.

Informationen zur BayWa Aktie

Es gibt 36 Mio. BayWa Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,02 Mio. € wert.

BayWa Aktie jetzt kaufen?

Ob die BayWa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BayWa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.