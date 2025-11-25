Netflix Aktie heute im Minus - 25.11.2025

Die Netflix Aktie ist bisher um -2,19 % auf 90,83€ gefallen. Das sind -2,03 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,48 %, geht es heute bei der Netflix Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Netflix, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,16 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Netflix Aktie damit um -2,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,77 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Netflix eine positive Entwicklung von +7,35 % erlebt.

Netflix Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,16 % 1 Monat -2,77 % 3 Monate -10,16 % 1 Jahr +7,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Netflix Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Netflix-Aktie, mit Überlegungen zu einem möglichen Anstieg über 100 Euro. Technische Schwierigkeiten beim Verkauf könnten den Kurs beeinflussen, während die allgemeine Marktstimmung als negativ wahrgenommen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.

Informationen zur Netflix Aktie

Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 384,24 Mrd. € wert.

Netflix Aktie jetzt kaufen?

Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.