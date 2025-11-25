Macy's Aktie weiter aufwärts - 25.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Macy's Aktie. Mit einer Performance von +7,15 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Macy's Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,58 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,614€, mit einem Plus von +7,15 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Macy's ist ein führendes US-Einzelhandelsunternehmen, das Mode, Accessoires und Haushaltswaren anbietet. Es konkurriert mit Nordstrom und Target und zeichnet sich durch exklusive Markenpartnerschaften und ein starkes Treueprogramm aus.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Macy's Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +56,34 %.

Allein seit letzter Woche ist die Macy's Aktie damit um +10,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,78 %. Im Jahr 2025 gab es für Macy's bisher ein Plus von +10,91 %.

Macy's Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,22 % 1 Monat +11,78 % 3 Monate +56,34 % 1 Jahr +16,24 %

Informationen zur Macy's Aktie

Es gibt 269 Mio. Macy's Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,99 Mrd. € wert.

Macy's Aktie jetzt kaufen?

Ob die Macy's Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Macy's Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.