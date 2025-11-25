    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGap AktievorwärtsNachrichten zu Gap

    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gap Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 25.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Gap Aktie bisher um +9,01 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gap Aktie.

    Besonders beachtet! - Gap Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 25.11.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Gap Inc. bietet modische, erschwingliche Kleidung und kämpft mit starkem Wettbewerb. Hauptkonkurrenten sind H&M, Zara und Uniqlo. Die Markenvielfalt und zeitlose Basics sind ihre Stärken.

    Gap aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.11.2025

    Mit einer Performance von +9,01 % konnte die Gap Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gap Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,85 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,420, mit einem Plus von +9,01 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Gap Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +17,43 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Gap um -4,70 % verloren.

    Gap Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,06 %
    1 Monat +7,35 %
    3 Monate +17,43 %
    1 Jahr -9,51 %

    Informationen zur Gap Aktie

    Es gibt 371 Mio. Gap Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,69 Mrd. € wert.

    Gap Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gap Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gap Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gap

    +9,01 %
    +5,06 %
    +7,35 %
    +17,43 %
    -9,51 %
    +50,45 %
    +8,53 %
    -17,26 %
    +285,13 %
    ISIN:US3647601083WKN:863533



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Gap Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 25.11.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Gap Aktie bisher um +9,01 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gap Aktie.