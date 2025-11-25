Gap Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 25.11.2025

Mit einer Performance von +9,01 % konnte die Gap Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gap Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,85 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,420€, mit einem Plus von +9,01 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Gap Inc. bietet modische, erschwingliche Kleidung und kämpft mit starkem Wettbewerb. Hauptkonkurrenten sind H&M, Zara und Uniqlo. Die Markenvielfalt und zeitlose Basics sind ihre Stärken.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Gap Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +17,43 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Gap um -4,70 % verloren.

Gap Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,06 % 1 Monat +7,35 % 3 Monate +17,43 % 1 Jahr -9,51 %

Informationen zur Gap Aktie

Es gibt 371 Mio. Gap Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,69 Mrd. € wert.

Gap Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gap Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gap Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.