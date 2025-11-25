Kohl's Aktie legt weiter zu - 25.11.2025

Die Kohl's Aktie notiert aktuell bei 18,470€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +34,94 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,782 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kohl's Aktie. Nach einem Plus von +0,38 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 18,470€, mit einem Plus von +34,94 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Kohl's ist ein führender Einzelhändler in den USA, der durch ein breites Produktsortiment und strategische Partnerschaften besticht.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Kohl's Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Kohl's Aktie damit um +17,52 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,72 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kohl's eine positive Entwicklung von +16,32 % erlebt.

Kohl's Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,52 % 1 Monat +12,72 % 3 Monate +36,46 % 1 Jahr -3,60 %

Informationen zur Kohl's Aktie

Es gibt 112 Mio. Kohl's Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,06 Mrd. € wert.

Kohl's Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kohl's Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kohl's Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.