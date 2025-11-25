Arm Holdings - Aktie gerät unter Druck - 25.11.2025

Mit einer Performance von -3,93 % musste die Arm Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,45 %, geht es heute bei der Arm Holdings Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Arm Holdings mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -1,85 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Arm Holdings Aktie damit um -3,48 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,06 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Arm Holdings einen Rückgang von -4,43 %.

Arm Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,48 % 1 Monat -22,06 % 3 Monate -1,85 % 1 Jahr -10,99 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,04 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.