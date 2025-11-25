The Home Depot Aktie gewinnt an Wert - 25.11.2025

Die The Home Depot Aktie konnte bisher um +3,42 % auf 302,20€ zulegen. Das sind +10,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die The Home Depot Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 302,20€, mit einem Plus von +3,42 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

The Home Depot ist ein führender US-amerikanischer Einzelhändler für Heimwerkerbedarf mit einem umfassenden Produkt- und Serviceangebot, das es von Konkurrenten wie Lowe's abhebt.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die The Home Depot Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,47 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Home Depot Aktie damit um -5,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,64 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei The Home Depot auf -22,34 %.

The Home Depot Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,13 % 1 Monat -12,64 % 3 Monate -17,47 % 1 Jahr -27,90 %

Informationen zur The Home Depot Aktie

Es gibt 995 Mio. The Home Depot Aktien. Damit ist das Unternehmen 300,06 Mrd. € wert.

The Home Depot Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Home Depot Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Home Depot Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.