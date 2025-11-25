Salzgitter Aktie mit Kurssprung +7,88 % - 25.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Sie steigt um +7,88 % auf 31,09€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +4,72 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 31,09€, mit einem Plus von +7,88 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Salzgitter Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +29,73 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salzgitter +81,59 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,12 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,38 % 1 Monat -0,83 % 3 Monate +29,73 % 1 Jahr +65,00 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, die in den letzten Tagen Schwankungen zeigt. Nutzer äußern, dass der Kurs nicht in Richtung Verkauf tendiert, was auf eine positive Marktstimmung hindeutet. Die Preisentwicklung beim Stahl und die Auswirkungen von Importzöllen werden als entscheidend für die Bewertung angesehen. Zukünftige Regelungen wie der CBAM könnten Impulse geben. Zudem wird über den möglichen Ausstieg eines Großaktionärs spekuliert, was als kurstreibend gewertet werden könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Mrd.EUR € wert.

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.