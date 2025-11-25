    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Salzgitter Aktie mit Kurssprung +7,88 % - 25.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Salzgitter Aktie bisher um +7,88 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    Salzgitter aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.11.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Sie steigt um +7,88 % auf 31,09. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +4,72 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 31,09, mit einem Plus von +7,88 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Salzgitter Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +29,73 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salzgitter +81,59 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,12 % geändert.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,38 %
    1 Monat -0,83 %
    3 Monate +29,73 %
    1 Jahr +65,00 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, die in den letzten Tagen Schwankungen zeigt. Nutzer äußern, dass der Kurs nicht in Richtung Verkauf tendiert, was auf eine positive Marktstimmung hindeutet. Die Preisentwicklung beim Stahl und die Auswirkungen von Importzöllen werden als entscheidend für die Bewertung angesehen. Zukünftige Regelungen wie der CBAM könnten Impulse geben. Zudem wird über den möglichen Ausstieg eines Großaktionärs spekuliert, was als kurstreibend gewertet werden könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Co. ziehen davon: Deutsche Indizes schlagen heute die Wall Street


    Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen im Schatten: Wer heute zu den Gewinnern und Verlierern an DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 zählt.

    Salzgitter Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    Salzgitter

    +8,11 %
    +0,63 %
    -1,10 %
    +30,23 %
    +65,77 %
    +4,41 %
    +65,34 %
    +20,26 %
    +5.096,67 %
