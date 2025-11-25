Joshua Hofert ist neuer Vorsitzender der Terre des Hommes Internationalen Föderation (FOTO)

Berlin (ots) - Die Generalversammlung der Terre des Hommes Internationalen

Föderation, ein Zusammenschluss von nationalen Terre des

Hommes-Mitgliedsorganisationen, hat am letzten Freitag Joshua Hofert zum neuen

Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der 29-Jährige ist außerdem Vorstand

Kommunikation und Sprecher von Terre des Hommes Deutschland. Vor seiner Berufung

zum Vorstand im Jahr 2022 arbeitete Joshua Hofert in den Bereichen Programme und

Politik für Terre des Hommes, für die Vereinten Nationen in Bangkok und für das

Auswärtige Amt in Berlin.



Anne Hassberger, Generalsekretärin von Terre des Hommes Suisse, wurde zur

stellvertretenden Vorsitzenden gewählt; Paolo Ferrara, Generaldirektor von Terre

des Hommes Italien, wurde als Schatzmeister des Internationalen Vorstands

bestätigt.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte TDH Holdings Inc - Hersteller von Heimtierfutter TDH Holdings -1,29 % Aktie 1 Aufrufe heute BörsenBot 24.04.25, 15:01

"Ich fühle mich geehrt, als neuer Vorsitzender der Terre des HommesInternationalen Föderation berufen zu sein", sagte Joshua Hofert. "Meine Wegemit Terre des Hommes kreuzten sich zum ersten Mal vor 15 Jahren. Seitdem schätzeich die Partnerschaften mit lokalen Organisationen im Globalen Süden und dieBeteiligung von Kindern und Jugendlichen, für die Terre des Hommes steht unddazu über große Erfahrung verfügt. Heute ist die Situation von Kindern weltweitalarmierend: 520 Millionen Kinder wachsen in Kriegs- und Krisenregionen auf, 85Millionen Kinder gehen nicht zur Schule, 138 Millionen Kinder müssen arbeiten,davon 54 Millionen unter ausbeuterischen Bedingungen. Gleichzeitig kürzen geradejetzt Regierungen ihre Etats für internationale Zusammenarbeit und humanitäreHilfe. Es ist daher wichtiger denn je, dass wir als Zivilgesellschaft unsereKräfte bündeln, um Kinder zu schützen und zu stärken."Die Terre des Hommes Internationale Föderation ist ein Zusammenschluss vonKinderrechtsorganisationen mit Sitz in Europa. Im vergangenen Jahr finanziertenihre Mitgliedsorganisationen 983 Projekte in 68 Ländern weltweit undunterstützten damit fast sieben Millionen Kinder, Jugendliche und ihreGemeinschaften. Terre des Hommes hat insgesamt mehr als 250.000 Mitglieder undUnterstützer*innen. In der Föderation werden die Programme und die politischeArbeit ihrer unabhängigen Mitgliedsorganisationen koordiniert."Anne Hassberger, Paolo Ferrara und ich freuen uns darauf, die wichtige Arbeitder Terre des Hommes Internationalen Föderation im Sinne der Kinder heute undmorgen weiter zu stärken", so Joshua Hofert abschließend.Pressekontakt:Verantwortlich: Terre des HommesWolf-Christian Ramm, +49 541 71 01 158 oder +49 171 6729748, c.ramm@tdh.de,www.terredeshommes.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9646/6166279OTS: Terre des Hommes Deutschland e.V.