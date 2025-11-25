Joshua Hofert ist neuer Vorsitzender der Terre des Hommes Internationalen Föderation (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTDH Holdings AktievorwärtsNachrichten zu TDH Holdings
    Berlin (ots) - Die Generalversammlung der Terre des Hommes Internationalen
    Föderation, ein Zusammenschluss von nationalen Terre des
    Hommes-Mitgliedsorganisationen, hat am letzten Freitag Joshua Hofert zum neuen
    Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der 29-Jährige ist außerdem Vorstand
    Kommunikation und Sprecher von Terre des Hommes Deutschland. Vor seiner Berufung
    zum Vorstand im Jahr 2022 arbeitete Joshua Hofert in den Bereichen Programme und
    Politik für Terre des Hommes, für die Vereinten Nationen in Bangkok und für das
    Auswärtige Amt in Berlin.

    Anne Hassberger, Generalsekretärin von Terre des Hommes Suisse, wurde zur
    stellvertretenden Vorsitzenden gewählt; Paolo Ferrara, Generaldirektor von Terre
    des Hommes Italien, wurde als Schatzmeister des Internationalen Vorstands
    bestätigt.

    "Ich fühle mich geehrt, als neuer Vorsitzender der Terre des Hommes
    Internationalen Föderation berufen zu sein", sagte Joshua Hofert. "Meine Wege
    mit Terre des Hommes kreuzten sich zum ersten Mal vor 15 Jahren. Seitdem schätze
    ich die Partnerschaften mit lokalen Organisationen im Globalen Süden und die
    Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, für die Terre des Hommes steht und
    dazu über große Erfahrung verfügt. Heute ist die Situation von Kindern weltweit
    alarmierend: 520 Millionen Kinder wachsen in Kriegs- und Krisenregionen auf, 85
    Millionen Kinder gehen nicht zur Schule, 138 Millionen Kinder müssen arbeiten,
    davon 54 Millionen unter ausbeuterischen Bedingungen. Gleichzeitig kürzen gerade
    jetzt Regierungen ihre Etats für internationale Zusammenarbeit und humanitäre
    Hilfe. Es ist daher wichtiger denn je, dass wir als Zivilgesellschaft unsere
    Kräfte bündeln, um Kinder zu schützen und zu stärken."

    Die Terre des Hommes Internationale Föderation ist ein Zusammenschluss von
    Kinderrechtsorganisationen mit Sitz in Europa. Im vergangenen Jahr finanzierten
    ihre Mitgliedsorganisationen 983 Projekte in 68 Ländern weltweit und
    unterstützten damit fast sieben Millionen Kinder, Jugendliche und ihre
    Gemeinschaften. Terre des Hommes hat insgesamt mehr als 250.000 Mitglieder und
    Unterstützer*innen. In der Föderation werden die Programme und die politische
    Arbeit ihrer unabhängigen Mitgliedsorganisationen koordiniert.

    "Anne Hassberger, Paolo Ferrara und ich freuen uns darauf, die wichtige Arbeit
    der Terre des Hommes Internationalen Föderation im Sinne der Kinder heute und
    morgen weiter zu stärken", so Joshua Hofert abschließend.

