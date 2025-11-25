Joshua Hofert ist neuer Vorsitzender der Terre des Hommes Internationalen Föderation (FOTO)
Berlin (ots) - Die Generalversammlung der Terre des Hommes Internationalen
Föderation, ein Zusammenschluss von nationalen Terre des
Hommes-Mitgliedsorganisationen, hat am letzten Freitag Joshua Hofert zum neuen
Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der 29-Jährige ist außerdem Vorstand
Kommunikation und Sprecher von Terre des Hommes Deutschland. Vor seiner Berufung
zum Vorstand im Jahr 2022 arbeitete Joshua Hofert in den Bereichen Programme und
Politik für Terre des Hommes, für die Vereinten Nationen in Bangkok und für das
Auswärtige Amt in Berlin.
Anne Hassberger, Generalsekretärin von Terre des Hommes Suisse, wurde zur
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt; Paolo Ferrara, Generaldirektor von Terre
des Hommes Italien, wurde als Schatzmeister des Internationalen Vorstands
bestätigt.
Föderation, ein Zusammenschluss von nationalen Terre des
Hommes-Mitgliedsorganisationen, hat am letzten Freitag Joshua Hofert zum neuen
Vorstandsvorsitzenden gewählt. Der 29-Jährige ist außerdem Vorstand
Kommunikation und Sprecher von Terre des Hommes Deutschland. Vor seiner Berufung
zum Vorstand im Jahr 2022 arbeitete Joshua Hofert in den Bereichen Programme und
Politik für Terre des Hommes, für die Vereinten Nationen in Bangkok und für das
Auswärtige Amt in Berlin.
Anne Hassberger, Generalsekretärin von Terre des Hommes Suisse, wurde zur
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt; Paolo Ferrara, Generaldirektor von Terre
des Hommes Italien, wurde als Schatzmeister des Internationalen Vorstands
bestätigt.
"Ich fühle mich geehrt, als neuer Vorsitzender der Terre des Hommes
Internationalen Föderation berufen zu sein", sagte Joshua Hofert. "Meine Wege
mit Terre des Hommes kreuzten sich zum ersten Mal vor 15 Jahren. Seitdem schätze
ich die Partnerschaften mit lokalen Organisationen im Globalen Süden und die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, für die Terre des Hommes steht und
dazu über große Erfahrung verfügt. Heute ist die Situation von Kindern weltweit
alarmierend: 520 Millionen Kinder wachsen in Kriegs- und Krisenregionen auf, 85
Millionen Kinder gehen nicht zur Schule, 138 Millionen Kinder müssen arbeiten,
davon 54 Millionen unter ausbeuterischen Bedingungen. Gleichzeitig kürzen gerade
jetzt Regierungen ihre Etats für internationale Zusammenarbeit und humanitäre
Hilfe. Es ist daher wichtiger denn je, dass wir als Zivilgesellschaft unsere
Kräfte bündeln, um Kinder zu schützen und zu stärken."
Die Terre des Hommes Internationale Föderation ist ein Zusammenschluss von
Kinderrechtsorganisationen mit Sitz in Europa. Im vergangenen Jahr finanzierten
ihre Mitgliedsorganisationen 983 Projekte in 68 Ländern weltweit und
unterstützten damit fast sieben Millionen Kinder, Jugendliche und ihre
Gemeinschaften. Terre des Hommes hat insgesamt mehr als 250.000 Mitglieder und
Unterstützer*innen. In der Föderation werden die Programme und die politische
Arbeit ihrer unabhängigen Mitgliedsorganisationen koordiniert.
"Anne Hassberger, Paolo Ferrara und ich freuen uns darauf, die wichtige Arbeit
der Terre des Hommes Internationalen Föderation im Sinne der Kinder heute und
morgen weiter zu stärken", so Joshua Hofert abschließend.
Pressekontakt:
Verantwortlich: Terre des Hommes
Wolf-Christian Ramm, +49 541 71 01 158 oder +49 171 6729748, c.ramm@tdh.de,
www.terredeshommes.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9646/6166279
OTS: Terre des Hommes Deutschland e.V.
Internationalen Föderation berufen zu sein", sagte Joshua Hofert. "Meine Wege
mit Terre des Hommes kreuzten sich zum ersten Mal vor 15 Jahren. Seitdem schätze
ich die Partnerschaften mit lokalen Organisationen im Globalen Süden und die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, für die Terre des Hommes steht und
dazu über große Erfahrung verfügt. Heute ist die Situation von Kindern weltweit
alarmierend: 520 Millionen Kinder wachsen in Kriegs- und Krisenregionen auf, 85
Millionen Kinder gehen nicht zur Schule, 138 Millionen Kinder müssen arbeiten,
davon 54 Millionen unter ausbeuterischen Bedingungen. Gleichzeitig kürzen gerade
jetzt Regierungen ihre Etats für internationale Zusammenarbeit und humanitäre
Hilfe. Es ist daher wichtiger denn je, dass wir als Zivilgesellschaft unsere
Kräfte bündeln, um Kinder zu schützen und zu stärken."
Die Terre des Hommes Internationale Föderation ist ein Zusammenschluss von
Kinderrechtsorganisationen mit Sitz in Europa. Im vergangenen Jahr finanzierten
ihre Mitgliedsorganisationen 983 Projekte in 68 Ländern weltweit und
unterstützten damit fast sieben Millionen Kinder, Jugendliche und ihre
Gemeinschaften. Terre des Hommes hat insgesamt mehr als 250.000 Mitglieder und
Unterstützer*innen. In der Föderation werden die Programme und die politische
Arbeit ihrer unabhängigen Mitgliedsorganisationen koordiniert.
"Anne Hassberger, Paolo Ferrara und ich freuen uns darauf, die wichtige Arbeit
der Terre des Hommes Internationalen Föderation im Sinne der Kinder heute und
morgen weiter zu stärken", so Joshua Hofert abschließend.
Pressekontakt:
Verantwortlich: Terre des Hommes
Wolf-Christian Ramm, +49 541 71 01 158 oder +49 171 6729748, c.ramm@tdh.de,
www.terredeshommes.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9646/6166279
OTS: Terre des Hommes Deutschland e.V.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte